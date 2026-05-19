Obra en la Avenida Mosconi: Neuquén amplía los beneficios impositivos para los comercios afectados

La firma del proyecto para la ordenanza fue esta mañana. Foto: gentileza.

La municipalidad de Neuquén lanzará un nuevo beneficio para aliviar la carga tributaria de los comercios ubicados frente a la obra a la Avenida Mosconi.

El intendente, Mariano Gaido, firmó este martes un proyecto de ordenanza que incorporará a más comerciantes en el descuento de la licencia comercial.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Gastón Contardi, secretario de Innovación y Planificación Estratégica, informó que, con este proyecto, los comercios con facturación de entre 2.000 y 15.000 millones de pesos anuales también tendrán una reducción en la licencia comercial.

«Una disminución del 35% hasta llegar al 10% para aquellos que son los que tienen una facturación más alta«, precisó. Aseguró que esta medida surgió por pedido de los comerciantes afectados por la Avenida Mosconi y por el contexto económico.

«La pérdida del poder adquisitivo, la inflación que estamos teniendo por la inflación en dólares y en particular la apertura comercial y las diferentes modalidades de comercio afectan a los comerciantes en el país, la provincia y la ciudad», detalló.

Contardi contó que con la exención de las licencias habían alcanzado al 70% de los comercios frente a la gran avenida. «Ahora llegaremos a más del 90% de los frentistas que van a tener beneficios en relación con la obra», puntualizó.

En el acto de firma también participó el presidente de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN), Dante Scatamburlo, además de Daniel Gonzalez, secretario de la misma cámara.

«Neuquén, a raíz de Vaca Muerta y toda esta situación que se vive, es una isla pero no derrama totalmente sobre todas las actividades. Al comercio le cuesta todavía arrancar y todos estos beneficios vienen bien«, sostuvo Gonzalez.

Por su parte, Scatamburlo remarcó que si bien la gran avenida traerá beneficios en el futuro «mientras tanto tenemos que sufrir las consecuencias. Entonces agradecemos al municipio que atienda nuestro pedido».

Directo de la municipalidad al Concejo Deliberante

«La ordenanza estamos presentándola hoy mismo al Concejo Deliberante y va a ser tratada de manera excepcional, expedita y rápida«, resaltó Gaido.

Explicó también que pedirá que el proyecto sea tratado sobre tablas para no prolongar la espera de los comerciantes.

Por otra parte, destacó otras medidas que se tomaron para acompañar al sector comercial de la capital como el patentamiento gratis hasta 8 meses para los vehículos 0 kilómetros comprados en la ciudad y un año de licencia comercial gratis para los nuevos comerciantes.

«Sumando todas las medidas son 52 tasas que hemos eliminado que ayudan; que acompañan al crecimiento económico de la ciudad«, afirmó.