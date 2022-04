Plaza Huincul festejó sus 56 años con varios anuncios importantes

El gobernador Omar Gutiérrez le trajo a Plaza Huincul aportes en varios millones que se volcarán a diferentes obras para el aniversario 56 de la ciudad. Destacó los poco más de 40 millones para reacondicionar el excine Ruca Lighuen, fondos para los bomberos voluntarios, la licitación para 123 viviendas, entre otras. Anunció que trabajan para que se pueda construir la multitrocha desde Arroyito hasta Plaza Huincul.

A pesar de las malas condiciones climáticas, Gutiérrez viajó y encabezó el acto en el Centro Cultural Ruca Lighuen -excine- por los 56 años de institucionalización de Huincul. El primer tramo del discurso lo destino a señalar los trabajos que deben hacerse para dejar en condiciones el excine adquirido por la comuna a YPF, y para los cuales se destinarán poco más de 40 millones de pesos.

En pocos días más saldrá la licitación para las 123 viviendas, entregó 15 millones para la compra de dos vehículos para los bomberos voluntarios. Gutiérrez destacó el avance que hay en las obras para el desarrollo del parque industrial y señaló que ya Nación aceptó la documentación para tramitar la financiación por 60 millones de pesos.

El gobernador dijo que también fueron aprobados los 176 millones de pesos para la primera etapa de las obras pluvioaluvionales y que junto a Cutral Co se ejecutan. Tuvo un párrafo para el intendente Gustavo Suárez y para su vecino, José Rioseco que estaba en primera fila. “Quiero destacar la muy buena relación que hay entre Gustavo y José y no porque tengan distintas camisetas políticas hay que darle la espalda a las necesidades de la gente. Y ustedes juntos están tirando del carro, unidos y eso es muy importante”, subrayó.

Antes, el jefe comunal hizo un repaso de las gestiones y obras. Una parte de su discurso se la llevó la reciente compra del edificio donde se hizo el acto y que perteneció a YPF. “Ha sido cuestionada (la compra), pero no estamos arrepentidos de tener hoy nuestro Ruca Lighuen. Me tocó ir a discutir a YPF, al piso 30 de Puerto Madero, para ellos esto es un edificio más para nosotros no porque es historia y son nuestras raíces. El costo lo pagamos con mucho placer porque pertenece a nuestro pueblo”, subrayó y recibió el aplauso de los asistentes.

Mencionó cómo avanza la dotación de servicios para el parque industrial, los proyectos de rotonda de ingreso al parque industrial, la nueva fachada para el edificio municipal, la llamada ciudad deportiva, y el nuevo edificio para que deje de alquilar el Registro Civil. A la vez la puesta en marcha de un parque agroindustrial de 17 hectáreas, destinado al agro para la cría de ganado en feedlot y cultivo hidropónico.

Concluyó recordando el sistema de monitoreo y las 31 cámaras, con los tres radares para patentes.

En la ceremonia se entregó material para las direcciones de Cultura y de Deportes. Los veteranos de Malvinas entregaron una medalla por los 40 años del conflicto bélico.