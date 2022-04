Turf desafió al frío en la víspera del cumple de Plaza Huincul, hoy cierra La Konga

La banda de rock nacional Turf hizo vibrar al público que desafió al frío y colmó el predio del exferrocarril para participar de los recitales, en la víspera del aniversario de Plaza Huincul el sábado por la noche. Para hoy, la propuesta artística es a todo ritmo con La Konga, que cerrará así un finde de música con bandas en vivo locales, regionales y nacionales.

A pesar del pronóstico de frío e intenso viento, la comuna huinculense mantuvo la propuesta de las actividades artísticas al aire libre y en el escenario que montó a la altura del pasaje Velo. Solo la presentación de «Los Melli», el espectáculo destinado a las infancias se trasladó al espacio cerrado del Ruca Lighuén.

Los Melli hicieron las delicias de los más chicos (Foto: gentileza)

El cierre fue el recital de la banda Turf, liderada por Joaquín Levinton que en todo momento mantuvo un ida y vuelta con el público. A diferencia del artista, los asistentes , acostumbrados al frío de la zona concurrieron anoche a disfrutar de la música con mucho abrigo.

Sin embargo, para Levinton la situación era otra. Si bien tenía un saco oscuro largo y su sombrero característico, no era lo suficientemente abrigado para afrontar la helada noche huinculense.

Turf se presentó en la previa del cumpleaños de Plaza Huincul (Foto: gentileza)

En un momento se dirigió al público y dijo que ya no sentía las piernas y aunque pidió un buzo para abrigarse a su producción fue más rápido un vecino que no lo pensó demasiado, le entregó su campera petrolera y eso le permitió terminar todo el show abrigado. El líder de Turf no dudó en agradecer y arengar al público para vocear el nombre del vecino solidario: «Carlitos, Carlitos», empezó Levinton y lo siguieron todos.

A lo largo de una hora y media, Levinton junto a Leandro Lopatín, Nicolás Ottavianelli, Fernando Caloia brindaron un recorrido por sus temas más icónicos y tuvieron tiempo de hacer versiones de otras bandas también. Los músicos ofrecieron un espectáculo que no defraudó a los presentes.

Turf en Plaza Huincul (Foto: gentileza)

Antes, abrieron la velada las bandas locales Crudo y Áspero y la regional La Bagliani. Para esta noche, está previsto que suban al escenario -al que le debieron poner paneles a modo de cortaviento- La Brújula, La Cuadra y el cierre con La Konga.

La grilla de espectáculos incluyó el viernes, a Los Lunareños, La Nueva Imagen y Hueney Mapu y el Funktástico Disco.

El secretario de Gobierno, Guillermo Pérez entrega un presente al líder de Turf (Foto: gentileza)