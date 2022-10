Por una mega conexión cloacal, cortarán la calle San Martín en el oeste de Neuquén

El acceso al aeropuerto Presidente Perón de Neuquén por calle San Martín, desde el ingreso Oeste por calle Río Colorado, fue interrumpido por los trabajos en una mega obra cloacal que unirá el sector de Valentina Norte y sectores de Gran Neuquén, con la colectora cloacal del Oeste.

Los trabajos continuarán por unos 15 días más, se informó desde el EPAS debido a que la ejecución de las tareas consiste en la colocación de una cañería cloacal, movimients de suelo y la vinculación de “mallas” del colector cloacal I con la colectora II.

Cuando finalicen los trabajos, se realizará una repavimentación del tramo de calle San Martín, entre el aeropuerto y el Neuquén Rugby Club, que hoy está cortada.

Según se especificó, con el fin de los trabajos, quedará modernizado el sistema de saneamiento para unos 70.000 habitantes de la zona oeste de la ciudad, donde los desbordes son un problema continuo.

Desde el EPAS se informó que los desvíos en el sector y los by pass de tránsito por la calle Costa Rica, en el barrio Barreneche, al otro lado de la vía, están a cargo de ARCO, la empresa contratada para la ejecución de la obra por más de 106.131.900 pesos

El presupuesto incluyó 4 etapas, de las cuales 3 están concluídas y el tramo final, que produce los desvios, es la cuarta y última ejecución de obra.

Los nexos de vinculación al colector cloacal del oeste comenzaron con la desvinculación de los pozos de bombeo en las 180 viviendas, Los Hornitos, la Planta Hibepa.

Luego se realizó un colector que vinculó el sector I con el II de la colectora cloacal y los trabajos finalizan con la construcción de una cañería cloacal que unirá la zona ubicada al norte de la 1 de enero, por arriba del edificio del municipio nuevo.

La construcción del colector de saneamiento que anexará la zona de Valentina norte rural urbano con el colector cloacal del Oeste II, es la que mantiene la calle San Martín en obra, a la altura del 6.400.

Según un informe de prensa, la desvinculación será mediante gravedad, lo que permtirá dejar fuera de servicio los pozos de bombeo del sector Hibepa y Los hornitos.