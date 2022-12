Se aprobó un aumento del 20% en los taxis en Roca

Esta mañana, el Concejo Deliberante de Roca aprobó por mayoría un nuevo aumento en la tarifa de taxis. Los usuarios deberán afrontar un 20% de incremento «excepcional» teniendo en cuenta los niveles de inflación que impactaron en los propietarios de los vehículos.

El valor del precio de la bajada de bandera diurna que es de 175,5 pesos y pasará a 210 pesos, mientras que el pasaje nocturno escalará a los 241,5 pesos. En este sentido, el aumento interanual de la tarifa de taxis será del 95%.

La Asociación de Propietarios de taxis exigió un aumento del 35% debido a que la tarifa actual del servicio no permite cubrir los costos propios de la actividad convirtiéndola en no sustentable a lo largo del tiempo.

«Los taxistas la estamos pasando mal. Los costos no nos permiten tener los autos en condiciones y eso nos pone en peligro tanto a nosotros como a los usuarios» Darío Garrido, presidente de la Asociación de Propietarios de taxis en Roca.

Darío Garrido, presidente de la Asociación expresó que «no es justo» y agregó: «Tenemos que rebuscarnos, porque no nos alcanza«. Además, apuntó que ellos no eran quienes debían subsidiar a los usuarios, sino el Estado.

La sesión comenzó cerca de las 9 de la mañana donde el oficialismo presentó el proyecto de incremento al que declararon «excepcional» ya que habitualmente estas tarifas se modifican dos veces año. «Los niveles de inflación nos llevaron a realizar un tercer aumento en el año», justificó el concejal Nicolás Paschetto. Además explicó que un aumento del 35% sería abrupto para los usuarios.

Desde el bloque del Frente para la Victoria indicaron que en la última sesión del año los concejales aprobaron ordenanzas que se centran en cuestiones sociales, de familia, de salud, productivas y organizativas, que servirán para alcanzar una comuna participativa, equilibrada y solidaria.

Hoy además se aprobó la realización de cursos de RCP (reanimación cardio pulmonar) y manejo de DEA (desfibrilador externo automático), para todo el personal afectado a labores en ámbitos gastronómicos, así como también a toda práctica deportiva al aire libre y en espacios cerrados, transporte público de pasajeros, salones de eventos y/o espacios de concurrencia masiva.

