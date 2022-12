Aumentan los taxis en Roca: a cuánto se van las nuevas tarifas

El martes de la semana próxima se aprobará en el Concejo Deliberante un aumento del 20% en la tarifa de taxis de Roca, según informó a RIO NEGRO Darío Garrido, presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis. El incremento no dejó contentos a los propietarios quienes habían pedido el 35%.

El valor del precio de la bajada de bandera diurna es de 175,5 pesos y pasará a 210 pesos, mientras que el pasaje nocturno escalará a los 241,5 pesos. En este sentido, el aumento interanual de la tarifa de taxis será del 95%.

Garrido expresó que desde el Deliberante les consultaron qué tarifa querían establecer, pero no lo respetaron ya que pidieron el 35% y como respuesta obtuvieron el 20%. «Nos hicieron una mala jugada«, manifestó.

1/ 2 2/ 2

Los taxistas pensaron la tarifa teniendo en cuenta varios aspectos, entre ellos el 30% para choferes, 30% en gastos fijos para el móvil y 30% para los titulares.

«Los taxistas la estamos pasando mal. Los costos no nos permiten tener los autos en condiciones y eso nos pone en peligro tanto a nosotros como a los usuarios». Darío Garrido, Presidente de la Asociación de Propietarios

El propietario expresó que «no es justo» y agregó: «Tenemos que rebuscarnos, porque no nos alcanza«. Además, apuntó que ellos no eran quienes debían subsidiar a los usuarios, sino el Estado.

Nuevo valor 210 pesos se estima que saldrá la bajada de bandera a partir del martes 13 de diciembre.

Preocupación por la demanda

Por su parte, los choferes dijeron que este porcentual los afecta ya que hace que baje la demanda de taxis en las calles.

«No hace la diferencia«, contó uno de ellos, y agregó: «Hacés menos viajes y hacés la misma plata«. Otro de los choferes dijo que necesitan un mayor porcentaje en la ganancias. En vez de obtener el 30% de los viajes, que aumente al 35% y que «sea equitativo para todos«, concluyó.