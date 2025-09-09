Se demora en el Deliberante de Neuquén la ordenanza para detectar a inversionistas sospechados de lavado de dinero

El proyecto para detectar en la ciudad de Neuquén a los inversionistas sospechados de lavado de activos no avanza hacia un despacho en el Deliberante. «Hay un sector de concejales que dice que el municipio no tiene competencia, nosotros decimos que siempre tiene competencias para hacer cumplir las leyes«, dijo Laura Pérez, concejala de Comunidad

La iniciativa ingresó a la comisión de Legislación los primeros días del año. En los últimos órdenes del día de Legislación, figura el proyecto a la espera de tratamiento.

«La mayor crítica que tuvimos fue la competencia municipal, respecto a generar un recurso judicial, la condena, la pena y demás. Lo que decimos es que estamos focalizados en la detección temprana, lavado de activos y encubrimiento», dijo Pérez.

El proyecto prevé la creación de un protocolo de actuación para la detección y prevención de las operaciones sospechosas de lavado de dinero que tendrá como objetivo advertir del posible origen ilícito en un procedimiento.

La iniciativa contemplaba la creación de una unidad especial para detectar actividad sospechosa ante trámites de permisos y habilitaciones que se hagan en la comuna, destinado a la compra de inmuebles sin respaldo de actividad conocida, por ejemplo.

Pérez dijo que hoy lunes preveía firmar un despacho en el que se estableciera un protocolo de actuación para la alerta temprana, sin embargo, analizó que requería de un dato más de ARCA (ex AFIP) para finalizar el proceso.

Insistió en la necesidad de contar con una herramienta que evite facilitar las inversiones en la ciudad, en desarrollos de construcción, por ejemplo, con activos logrados de ilícitos.

«La municipalidad está obligada a denunciar a la Unidad Federal (UIF) para que intervenga, nosotros nos quedamos con la alerta temprana y protección del sistema municipal, para que no haya oportunidades de lavar o encubrir delitos», insistió.

Agregó que preveía la presentación de un despacho en la próxima reunión de comisión. Sumará a la propuesta, la intervención del funcionario municipal y un ejercicio de la ética pública, con el rol del funcionario.

En el Deliberante de Neuquén, la próxima sesión plenaria, será el 18.

Explicó que desde el municipio se requiere generar los datos para la trazabilidad de la transparencia y «la prevención de situaciones de corrupción: tenemos mucha gestión municipal que está potencialmente expuesta a estos circuitos» ilegales de generación de dinero, dijo.

Según los datos municipales, en Neuquén hubo un crecimiento de más de un 35% respecto de 2024 en la construcción privada. Hay 120 edificios en obra y otros 30 expedientes en la etapa de solicitud de permisos de obra.

Pérez agregó que la condición de Neuquén capital como una zona de frontera cercana, la trata de personas, los espacios de la droga y la corrupción, entre otros delitos «vuelcan a empresas fantasmas esos activos, la cosa es por ejemplo observar cómo una empresa con un año de funcionamiento, se larga a construir una docena de edificios», ejemplificó.

Consideró monitorear otros sectores, como el alquiler de servicios. «Lo importante es generar un código de ética pública en el ámbito municipal, con protocolos ante una detección y procedimientos claros» dijo, Insistió en que la tarea será «genera herramientas» para que los funcionarios puedan presentar ante la UIF situaciones anómalas.