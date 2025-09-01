El nuevo Código Municipal de Faltas llega a las revisiones finales en Neuquén

Aportes vinculados a la seguridad, tránsito y modernización se plantearon en la comisión que busca mejorar el código de Faltas de la ciudad (foto Matías Subat)

La comisión especial del Concejo Deliberante que revisa el Código Municipal de Faltas de Neuquén escuchará el viernes los aportes del Colegio de Abogados, tras finalizar con los detalles analizados por las secretarías del Ejecutivo municipal en reuniones anteriores.

«Se está trabajado en la redacción de una propuesta y en un proyecto. Una vez terminado el periodo de reuniones especiales, creemos para octubre, podríamos tener un proyecto para presentar en la comisión de Legislación», dijo la presidenta de la comisión, Victoria Fernández.

La comisión especial se reúne con integrantes de los dos tribunales de Faltas de la ciudad, las juezas Romina Doglioli y Natalia Dos Santos Almeida, por integrantes de la secretaría legislativa del Concejo y concejalas y concejales de diferentes bloques, muchos integrantes a su vez de la comisión de Legislación.

Indicó que desde el Colegio se remitió planteos «más estructurales» relacionados con la reforma del código y que el viernes serán ampliadas en la reunión que fue prevista para las 9. Tras el análisis del Colegio, se recibirá a mediados de septiembre, al equipo de la Defensoría del Pueblo de Neuquén.

Tras 10 años de puesta en funcionamiento, el código contravencional contiene aspectos obsoletos y algunas faltantes en temas de procedimiento, según algunos aportes revisados con el área de Inspección de Tránsito, Bromatología, Obras Particulares, Medio Ambiente y Comercio, entre otros.

Se detectó además la necesidad de simplificar situaciones que fueron agregadas en estos años con ordenanzas que complementan la aplicación del código municipal.

En la última reunión se agregaron aspectos que acercó la secretaría de Modernización, vinculadas al funcionamiento de los radares, portales de ingreso, notificación digital, entre otros aspectos señalados.

Según describió Fernández, se describieron aspectos que quedaron viejos y aportes nuevos vinculados a la micromovilidad en la ciudad. Algunas incorporaciones relacionadas con las actividades de los taxi flet y algunas contravenciones detectadas, como así también se avanzó sobre restricciones al tránsito pesado en las zonas del centro.

Desde el Consejo de Seguridad se planteó incrementar sanciones para las personas que en los semáforos realizan actividades de limpiavidrios o lavacoches en los estacionamientos. E incorporaciones vinculadas a la necesidad de suplir el retiro de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).