Se rompió un caño y la Municipalidad de Viedma deberá indemnizar al propietario de un terreno en El Cóndor

El Juzgado Contencioso Administrativo local condenó a la Municipalidad de Viedma al pago de 7.301.370,21 pesos (5.669.176,79 pesos por daño patrimonial y 1.632.193,42 pesos por daño extrapatrimonial) y declaró responsable a Aguas Rionegrinas S.A. «sin que ello implique condena alguna» porque no fue demandada; a favor del propietario de un terreno en el balneario El Cóndor.

Un hombre de Viedma autorizó a la Municipalidad a pasar una cañería por su lote a cambio de la exención del pago de impuestos pero el sistema no recibió mantenimiento y las constantes pérdidas de agua generaron socavones y arrastraron tierra del terreno. El propietario sostuvo que el acuerdo no lo obligaba a soportar esos daños y presentó una demanda civil.

La Municipalidad pidió citar a la empresa ARSA al considerar que era la titular de las instalaciones. Si bien reconoció las pérdidas de agua negó que las cañerías tuvieran filtraciones. ARSA negó su vínculo con el tanque instalado detrás del terreno y alegó que las cañerías pertenecían al convenio de servidumbre. También reconoció que el tanque se encontraba anulado. Los testimonios confirmaron que había humedad, pérdidas y deterioro en el tanque. Indicaron que tanto el Municipio como ARSA usaban el sistema. Una inspección ocular constató que un caño vertía agua en un tanque tipo australiano. Estaba lleno en más de la mitad. También se encontraron caños sin uso, partes del terreno secas y un tanque vacío.

El juez Julián Fernández Eguía idnicó en el fallo que «se ha demostrado que la Municipalidad participa en la cadena de transporte del agua que atraviesa el terreno del actor, lo que la vincula directamente con el hecho dañoso alegado. En consecuencia, más allá de lo que se resuelva en cuanto a la concurrencia en la responsabilidad de fondo, la cuestión de la falta de legitimación pasiva queda descartada».

Agregó que «tenemos acreditado por el perito ingeniero que la erosión fue causada por el escurrimiento de agua proveniente de la cañería defectuosa, la cual, en el marco del convenio firmado con el actor, se encuentra instalada sobre su terreno. El Municipio estaba al tanto de los problemas, ya que el actor le exigía un actuar con una diligencia adecuada».