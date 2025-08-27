En Viedma insisten con la construcción de la pista de canotaje

El concejal Julián Algañarás (Vamos con Todos) pidió por la creación de la Comisión Administradora de la Pista de Canotaje (CAPIC) contemplada en la Ley T 5219 que fuera sancionada a comienzos de julio de 2017.

El complejo naútico es un viejo anhelo en la capital de la provincia que no tuvo avances más allá de la aprobación, por unanimidad, de la norma que fue elaborada por los legisladores Facundo López, Oscar Díaz, Miguel Vidal, Rodolfo Cufré y Graciela Valdebenito.

En los últimos días el edil presentó notas formales al secretario de Deportes, Nahuel Astutti; y al Presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti para que se ponga en marcha la comisión que debe estar integrada por representantes del Poder Ejecutivo y la Legislatura provincial y de los municipios de Viedma y Patagones, con el objetivo de gestionar la construcción de un parque náutico y pista olímpica de canotaje.

«Pese al extensísimo tiempo transcurrido desde la sanción de la ley, no se ha advertido ninguna acción tendiente a la constitución y funcionamiento de la Comisión, lo cual importa un incumplimiento de los deberes legales establecidos por la propia norma» señaló Algañarás.

El año pasado concejales de la ciudad habían solicitado el cumplimiento de la Ley 5407, que establece la expropiación de tierras en Viedma destinadas a la construcción del Complejo y el Concejo Deliberante sancionó un proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo solicitando la asignación de las partidas presupuestarias necesarias para hacer efectivas las expropiaciones de los terrenos destinados a la obra y poder tomar posesión de los mismos, pero hasta la fecha, no hubo respuesta.

En su pedido el Concejal enfatiza que, aun comprendiendo las dificultades presupuestarias que pudieran existir actualmente para el desarrollo total de la obra, «ello no puede constituir un impedimento absoluto para dar inicio al proceso administrativo de conformación de la CAPIC, la expropiación de los terrenos y la planificación de la obra».

«Si esperamos a tener todo el dinero no se va a concretar nunca, tenemos que arrancar e ir paso a paso. Viedma se merece esta pista, es cuna histórica del canotaje argentino, de donde han surgido y siguen surgiendo campeones mundiales y representantes olímpicos que llevaron el nombre de la ciudad y del país a lo más alto del deporte internacional. Dotar a la capital provincial de una pista de nivel olímpico no solo consolidar ese legado, sino que también abriría nuevas oportunidades deportivas, educativas y turísticas para toda la región» concluyó Algañarás.

Qué estable la Ley 5219

Esa norma crea la Comisión Administradora de la Pista de Canotaje (CAPIC), bajo la órbita del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, encargado de «gestionar la construcción de un complejo náutico a orillas del río Negro, en la ciudad de Viedma, en el lugar físico que oportunamente se determine».

Los objetivos de la comisión serán «gestionar el proyecto definitivo de un parque náutico y pista olímpica de canotaje, la afectación de las parcelas que resulten necesarias, la disponibilidad de los fondos y toda

otra cuestión conducente a concretar el emprendimiento».

Establece que «estará integrada por un (1) Presidente designado por la Secretaría de Deportes de la

Provincia de Río Negro e integrada además por tres (3) representantes de la Legislatura de Río Negro, dos (2) por la mayoría y uno (1) por la minoría; un (1) representante designado por el Poder Ejecutivo Provincial; un (1) representante de cada una de las municipalidades de Viedma y Carmen de Patagones. Los cargos de dicha comisión son ad honórem».