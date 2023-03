Sigue la falta de agua para los vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul

Los vecinos de la comarca petrolera siguen con la escasez del agua potable en sus hogares. Los más complicados siguen siendo los sectores más alejados y de terrenos más altos. La reparación de la fisura en el ducto desde el lago Los Barreales podría estar terminada esta tarde. De ser así, la normalización en el servicio se notará recién mañana.

Esta mañana, el gerente operativo de Servicios del Interior, Juan Vasallo dijo en declaraciones a FM Fuego que la fisura del caño fue provocada por una «fatiga» del material y que se trabaja para solucionarlo desde su rotura. La rajadura que presenta el ducto fue longitudinal y puede obedecer a la presión que lleva porque trabaja a unos 20 o 30 kilos por centímetro cuadrado.

«Después del mediodía de mañana se normalizaría», explicó el funcionario. Vasallo recordó que son obras muy grandes porque se trata de una traza de 41 kilómetros de extensión y se eleva a 200 metros de altura, por lo que se complejiza la reparación.

Todo apunta a que si se finaliza hoy con la refacción mañana al mediodía se restablecería el servicio. La situación se agrava en la comarca petrolera porque se conjugaron dos situaciones: los problemas en el sistema Buena Esperanza (sobre río Neuquén) y en el de Los Barreales.

En esta ocasión ocurrió que debido a la emergencia hídrica bajó el caudal en el río Neuquén, y hay fallas en los tableros eléctricos en la planta de la meseta Buena Esperanza. «El sistema tiene 50 años y tiene el desgaste», aclaró Vasallo. Para mejorar esta infraestructura es necesario hacer una inversión millonaria.

La escasez se profundizó porque los dos sistemas tuvieron inconvenientes. Para afrontar la falta de agua en los hogares de los vecinos, desde los dos municipios se adoptaron distintas medidas. Entre ellas, la entrega de agua a través de los camiones cisternas, que recorren en determinados horarios los barrios más complicados.

En barrio Uno, los camiones van a las 14 a la sede del barrio para que los vecinos puedan acudir y cargar el agua potable. En los barrios Otaño y Altos del Sur también van los camiones. Y en el Corralón Municipal es otro de los lugares, explicaron los funcionarios Miguel Navarrete y Néstor Imbert.

En el caso de Cutral Co, se acude a los barrios Progreso, Brentana Sur, Pueblo Nuevo. «Estamos tratando de bombear todo lo que podemos. (La cantidad de agua) no nos dan los tiempos de llenado de la red y eso es la falta de presión», dijo Javier Méndez, el secretario de Ambiente de Cutral Co.