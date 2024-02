Sigue la protesta de trabajadores de Salud Mental en el hospital de Cutral Co y Plaza Huincul

El pedido de Trabajadores de Salud Mental de Cutral Co y Plaza Huincul por la falta de designación de profesionales; la asignación de consigna policial; y las mejoras de condiciones para la atención de pacientes no tuvo respuestas hasta el momento. Se mantiene así la protesta que implica la atención solo para urgencias por guardia y para internación.

La medida de fuerza que tienen integrantes del servicio de Salud Mental comenzó el jueves pasado. El viernes hubo una reunión con las autoridades sanitarias de la Zona V y se logró la reincorporación de una trabajadora eventual, que es una de las demandas. El resto de los planteos siguen sin solución.

La protesta implica que no se cumpla con la atención de consultorio, y solo se garantiza para aquellos pacientes que están en emergencia e ingresan por guardia, además de los pacientes internados. Las trabajadoras y trabajadores se encuentran con quite de colaboración, estado de asamblea y paro aunque podrían profundizar de no obtener respuestas a las demandas.

«Sin consigna policial no vuelven a trabajar porque fueron amenazadas, maltratadas. Vienen familiares de pacientes que rompen cosas, golpean la puerta y así no se puede», indicó Anabela Cuevas, la delegada de ATE.

En este hospital que, por ser cabecera de la Zona Sanitaria V, recibe la demanda de usuarios que residen en Cutral Co y Plaza Huincul, y de Picún Leufú, Piedra del Águila, Villa El Chocón, y Rincón de los Sauces hay un solo psiquiatra que atiende de manera permanente. Otro especialista viene cada quince días.

Se desempeñan diez licenciadas en Psicología aunque se requieren cuatro más. «La realidad es que queremos visibilizar un servicio que necesita que se cumplan con estos reclamos que venimos pidiendo desde hace un año», aclaró una de las profesionales.

Indicaron que en el actual contexto social en el que está inmersa la comunidad, se generan muchas situaciones de violencia; de consumos problemáticos y de brotes psicóticos por consumos problemáticos de sustancias. «Todo recae en el servicio de salud, por eso esperamos que tanto el ministro de Salud (Martín Regueiro) como la subsecretaria nos puedan escuchar en nuestras demandas», concluyeron.

La preocupación del personal es que es una situación que empezó a advertirse durante la pandemia de coronavirus y se agudizó pospandemia.