Jerarquizar el potencial de Cinco Saltos para construir futuro, en este 111° aniversario

Las celebraciones de las comunidades son momento de balance, de revisar lo hecho y de perfilar cómo seguir para adelante. Cinco Saltos en ese sentido, tiene desafíos por abordar con ejes relevantes, como la cuestión habitacional, los límites del ejido, el asfaltado de calles y el crecimiento de la actividad industrial. El contexto económico ofrece un escenario complejo, por eso desde el Municipio, el intendente Enrique Rossi valora cada acción de acompañamiento y el apoyo de los vecinos que, asegura, lo conocen desde siempre, saben de su arraigo por la localidad, de su voluntad de resolver con practicidad y de su predisposición constante.

Muestra de ese respaldo, aumentó desde un 30 a un 55% la recaudación, afirmó en diálogo con Diario RÍO NEGRO, acompañado por el subsecretario de Planificación, Daniel Montero. Sabe que lo óptimo sería alcanzar un 70% para poder gestionar con cierta soltura, por eso es allí donde reivindica la importancia de una mejora en el reparto de los recursos que llegan por coparticipación. «Tengo esperanza de que tanto la provincia como el municipio logremos alcanzar ese federalismo que nos hace falta, yo no quiero mas de lo que nos corresponde, con eso nos haría bien a todos, nuestra provincia crecería y nosotros podríamos hacer cosas, nos daría otra independencia en el trabajo, como dice la Constitución”, remarcó.

Rossi valoró el apoyo de Provincia y de sus contribuyentes para avanzar en lo que lleva de gestión – Foto: Cecilia Maletti.

Mientras tanto, sabe que cada paso en la mejora de los servicios es relevante y por eso lo destaca, recalcando que son la respuesta a necesidades de distintos barrios que estuvieron pendientes por mucho tiempo, ya que por distintos motivos se frenaba la llegada de soluciones. En ese sentido, enumeró la regularización de más de 2800 lotes en lo que refiere al suministro de agua, ocho loteos en los que se pudo hacer algo similar con el servicio de luz domiciliaria, también calles donde se logró el alumbrado, entre otros avances.

Todo implica un extra en el proceso si se tiene en cuenta que para habilitar esos trámites, es necesario a veces dar un marco de legalidad a aquellos terrenos que pertenecían a asentamientos. Esa diversidad de situaciones, explicó, requirió un abordaje que se pudo ir logrando, beneficiando además a las arcas públicas, ya que por ejemplo en cuanto a la energía, el consumo de los medidores comunitarios demandaba desembolsos de unos 50 millones de pesos por mes, “algo que va a dejar de pasar y ese dinero ya va a volver al municipio”, sostuvo.

Formalizar la extensión del ejido

Foto: Florencia Salto.

En una zona de sectores distantes, separados entre sí y de la zona urbana más poblada, establecer los límites es una necesidad urgente que “desde el día uno que empezamos la gestión intentamos abordar, como está en la carta Orgánica”, dijo Rossi.

Desde su equipo saben que el tema es lo que llamaron una “cuestión pretendida”, que aún no se estableció con firmeza. “Hay un montón de cuestiones que tenemos que trabajar, proyectos que tenés que ver. Ahora estamos hablando de negociaciones de contratos, estamos hablando de áreas productivas, concesiones. Estás hablando de todo y eso es fundamental”, dijo Rossi.

Sin compararse con otras localidades cercanas, pero al tanto de las incorporaciones de tierra que establecieron otros vecinos de la zona, insistió aún más en la importancia de establecer dimensiones concretas en el ejido. Conscientes de eso, con su equipo activaron mientras tanto el ordenamiento de canteras para la actividad minera, en la localidad en la que tiene peso la extracción de yeso y bentonita, entre otros.

Foto: Cecilia Maletti.

Y si de la labor extractiva se trata, se sumó a la opinión de otros municipios desde la idea de que hidrocarburos y la producción del agro, no solo de frutales, sino también de horticultura y algo de ganadería, pueden convivir. Entiende que en ese sentido el rol del Estado local es el de fiscalizar para que todo se desarrolle con el control correspondiente y así evitar sorpresas. «Esto depende de la Provincia, los recursos naturales son provinciales con el subsuelo, nosotros lo que hacemos es resguardar la vida de los ciudadanos”, remarcó.

Y por otro lado valoró que Cinco Saltos tiene “esas tierras que están improductivas y que podemos lograr incentivar, a aquel productor que todavía tiene el sistema de riesgo, para ver cómo podemos activarla, a través de la aparcería por ejemplo, de alquileres en los que se pueda poner en marcha esto y una parte quede para el municipio, mientras que otra parte quede para el productor y así se pueda impulsar toda esa zona verde que tenemos, para no dejar a la deriva todo lo que era la producción y lo que hizo lindo al Valle, ¿no es cierto?”, compartió.

Más Parques Industriales

Foto: Florencia Salto.

De cara al punto máximo que muchos pronostican para dentro de unos tres a cinco años, en cuanto al desarrollo de Vaca Muerta, Rossi aseguró que junto a sus funcionarios a cargo buscan estar a la altura, “estar preparados”, para que la demanda de empresas de servicios, de nuevos habitantes que van a necesitar instalarse y encontrar una mejor circulación, por ejemplo, no los supere y puedan ofrecer alternativas. No quieren repetir la experiencia de otras comunas.

Por eso apuntan a mejorar el ordenamiento urbanístico y a la incorporación de más hectáreas para el armado de al menos dos sectores más para la radicación de industrias, espacio para la construcción de galpones y la disponibilidad del denominado “servicio de ruta” que se va instalando a la vera de las arterias que conectan a Cinco Saltos con puntos estratégicos como Añelo, distante a 87 kilómetros.

La incorporación de dos espacios más para sumar al Parque Industrial principal requiere de la interacción con firmas del sector privado para avanzar sobre la llamada “ruta de las arenas”, en el Bajo Negro, y sobre la Ruta 151. Gracias a su reciente adhesión a la ley provincial de promoción industrial, el municipio apunta a atraer más inversiones y potenciar la radicación de otras compañías con nuevos beneficios.

De cara a lo que se viene, seguirán en tratativas por ejemplo para el Plan Director de Cloaca, para acompañar la ampliación del hospital que se realiza con fondos provinciales y para la concreción de obras de asfalto, en una localidad donde cientos de cuadras necesitan de esa mejora. Entienden que ese tipo de gestiones no solo aportan al ordenamiento y embellecimiento de esta «comunidad de las rosas», como se la conoce tradicionalmente, sino también a reforzar la inclusión, uno de los ejes sociales que Rossi defendió para llegar al gobierno.