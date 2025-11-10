Cinco Saltos reactiva el debate por los límites de su ejido y avanza en el acuerdo con Cordero

Cinco Saltos retomó el debate sobre la delimitación definitiva de su ejido municipal. Tras el acuerdo firmado a fines del año pasado con la ciudad vecina Contralmirante Cordero, el Concejo Deliberante trabaja en un esquema legal que les permita concretar y aprobar un proyecto que avance a la Legislatura provincial.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el concejal Luis González (Avancemos Cinco Saltos), presidente de la actual Comisión de Límites de Cinco Saltos, explicó que el proceso para definir los límites del ejido municipal se encuentra en una instancia administrativa, con varios pasos pendientes antes de llegar a un proyecto final que pueda ser elevado a la Legislatura de Río Negro.

Según indicó el concejal, el expediente ingresó al Concejo en abril de este año, a pedido del Ejecutivo municipal, e incluía una copia del convenio firmado en diciembre entre los intendentes de Cinco Saltos y Contralmirante Cordero. “Hasta el momento lo único que habíamos recibido era una nota con el acuerdo. A partir de eso conformamos la comisión y empezamos a trabajar en los antecedentes y recorridas de territorio”, explicó González.

Durante los primeros meses de trabajo, el cuerpo deliberativo elaboró un proyecto de ordenanza que autoriza al Ejecutivo municipal a realizar las gestiones necesarias ante la Legislatura, con el fin de sancionar una ley que establezca los límites definitivos entre ambos municipios.

Sin embargo, al avanzar en el análisis del expediente, la comisión advirtió que aún sigue vigente una ordenanza de 1996, mediante la cual se había creado una comisión de límites similar. “Esa norma nunca fue derogada, y por eso debimos pausar el proceso para ordenar administrativamente la situación”, detalló el concejal.

La vigencia de esa ordenanza impide que la actual comisión, conformada por resolución este año, tenga plena validez legal. “Ahora lo que haremos es derogar la resolución con la que se había conformado la comisión el año pasado y aprobar una nueva ordenanza que le dé el marco jurídico adecuado”, señaló González.

El objetivo, según añadió Gonzalez, es traspasar todo el expediente existente, incluidas las actas, antecedentes y recorridas de campo, a la nueva comisión una vez regularizada la situación normativa. “De esa manera garantizamos la validez del trabajo realizado y le damos continuidad institucional”, subrayó.

Hace poco más de un mes, el Concejo estuvo a punto de aprobar el proyecto, pero la votación se detuvo por diferencias dentro de la oposición. “Fue lo mejor, porque si lo aprobábamos así, sin advertir el problema de la ordenanza, no hubiese tenido validez”, reconoció el edil.

Por ahora, el cuerpo se prepara para reactivar el tratamiento en sesión y avanzar en la creación formal de la nueva comisión, que continuará con los trámites necesarios para obtener la ley provincial que fije los límites pretendidos entre Cinco Saltos y Cordero.

Acuerdo bilateral entre Cinco Saltos y Contralmirante Cordero

El proceso de delimitación del ejido de Cinco Saltos se enmarca en lo que establece la Constitución de Río Negro, que fija el sistema de “ejidos colindantes” como herramienta para definir los límites municipales. Según la normativa provincial, la Comisión de Límites de la Legislatura es la encargada de evaluar los antecedentes y resolver las propuestas que surjan entre municipios vecinos.

En ese contexto, Cinco Saltos y Contralmirante Cordero avanzaron en la formalización de un acuerdo bilateral firmado el 16 de diciembre de 2024 por sus jefes comunales, Enrique Rossi y Horacio Zúñiga, con el objetivo de ordenar la jurisdicción territorial de ambas localidades.

El documento suscripto por ambos intendentes establece que formarán parte del ejido de Cinco Saltos los sectores comprendidos por la Ruta 70, el Arroyón, la Península Ruca Có y la Península La Tortuguita. El convenio también prevé que los antecedentes y planos técnicos sean elevados a la Comisión de Límites de la Legislatura de Río Negro para su análisis y posterior resolución.

El acuerdo forma parte del proceso previsto por la legislación provincial, que otorga a la Legislatura la facultad de definir los límites de cada municipio en base a criterios de proximidad geográfica y capacidad de prestación de servicios.

Por el momento, el convenio firmado entre Rossi y Zúñiga se encuentra a la espera de tratamiento en el Concejo Deliberante de Cinco Saltos, paso previo a su elevación formal a la Legislatura.

Según indicó el intendente de Cinco Saltos, Enrique Rossi, cuando fue consultado por este medio en agosto, ya comenzaron el proceso de diálogo con varios intendentes de la región: “Cipolletti ya tiene definido su ejido, con Catriel dejamos las puertas abiertas para seguir dialogando, y con Cordero llegamos a un acuerdo en diciembre del año pasado”.