“Queremos seguir siendo pueblo”: la apuesta productiva de Cordero

En medio del crecimiento que impulsa Vaca Muerta, el municipio busca compatibilizar la llegada de nuevas familias y el desarrollo petrolero con un modelo de producción agroecológico y el cuidado de su identidad comunitaria.

“Queremos seguir siendo pueblo”. Esa es la frase que el intendente Horacio Zúñiga más repite y que sintetiza uno de los principales desafíos que enfrenta Contralmirante Cordero: crecer, recibir a nuevas familias y acompañar el desarrollo económico de la región, sin perder esa identidad cercana y comunitaria que la distingue.

Canal de riego en Contralmirante Cordero / Cecilia Maletti

La localidad llega a su 89° aniversario en un contexto de transformación. El impacto de Vaca Muerta ya se hace sentir en la región y las proyecciones municipales anticipan un importante crecimiento demográfico. Actualmente, el ejido cuenta con unos 6.000 habitantes y, según las estimaciones del intendente, podría alcanzar los 10.000 en los próximos 15 años.

Cinco loteos privados están en desarrollo y se suman a las iniciativas municipales para ampliar el acceso al suelo. Entre ellas se encuentra un loteo social que contará con servicios el próximo año y un desarrollo de 66 lotes de suelo urbano cuyas obras está previsto que comiencen en enero de 2027.

Bulevar de rosas de Contralmirante Cordero / Foto Cecilia Maletti

Sin embargo, para Zúñiga, el desafío no pasa solamente por acompañar ese crecimiento, sino por definir qué tipo de localidad quieren construir. “Nos diferenciamos de las grandes ciudades porque no somos anónimos. Nos conocemos todos y somos solidarios. Por eso lo que le ocurre a un vecino nos afecta a todos”, explicó.

Esa identidad comunitaria es la que el municipio busca sostener a través de políticas sociales, culturales y deportivas. Más que espacios de circulación, las peatonales funcionan como puntos de encuentro, con música, emprendedores y artesanos que encuentran allí un lugar para mostrar y comercializar sus productos.

Contralmirante Cordero / Foto Cecilia Maletti

La defensa de esa identidad también se refleja en un modelo productivo que apuesta por la agroecología. Desde 2022, Contralmirante Cordero es municipio agroecológico y trabaja en una reconversión de su matriz productiva, en un territorio donde la horticultura perdió buena parte de su presencia. De las aproximadamente 900 hectáreas que llegó a ocupar ese sector, actualmente quedan unas 200 en producción.

Frente a ese escenario, el municipio impulsa nuevas alternativas vinculadas con la producción de alimentos saludables y los cultivos de pasturas y alfalfa. Una apuesta que también deberá convivir con la actividad hidrocarburífera que comienza a desarrollarse con mayor intensidad en la zona.

Identidad productiva

La agroecología ocupa un lugar central en la planificación de Cordero. Uno de los principales espacios para impulsar esa transformación es el Centro Experimental Agroecológico, que cuenta con 36 hectáreas y donde se desarrolla un trabajo conjunto con productores locales, especialmente con integrantes de la comunidad boliviana, que tiene una fuerte presencia en la actividad hortícola.

El objetivo es acompañar la transición desde los métodos convencionales hacia una producción agroecológica, reduciendo el uso de pesticidas y promoviendo alimentos saludables.

Para eso, el municipio estableció acuerdos con productores para la siembra de pasturas y trabaja en el fortalecimiento de la producción de alfalfa. El centro experimental ya cuenta con hectáreas destinadas a pasturas y se proyecta sembrar otras ocho hectáreas de alfalfa.

El acompañamiento técnico es otro de los pilares de la iniciativa. El municipio articula acciones con la Universidad Nacional del Comahue, la Facultad de Agronomía, la Universidad de Flores y el INTA, que aportan profesionales para las capacitaciones y el asesoramiento a los productores.

El trabajo también busca extenderse a las familias de la localidad. Desde el centro experimental se entregan plantines a vecinos que tienen sus propias huertas y desarrollan la agricultura familiar, con la intención de promover el autoconsumo y la producción de alimentos saludables.

Además, el municipio proyecta instalar una feria permanente de productos agroecológicos frente a la ruta 151, en un sector considerado estratégico por su ubicación.

Mirador de la Virgen María Auxiliadora en Contralmirante Cordero / Foto gentileza

Turismo religioso, deporte y nuevos proyectos

En el marco de los festejos por el aniversario, otra de las inauguraciones previstas será la remodelación del Mirador de la Virgen María Auxiliadora, un espacio muy visitado por vecinos y habitantes de distintas localidades de la región.

La actividad contará con la presencia del obispo y forma parte de una iniciativa para incorporar el lugar al calendario de la diócesis, especialmente en torno al 24 de mayo, Día de la Virgen.

La propuesta apunta también a fortalecer el turismo religioso y darle al mirador un lugar destacado dentro de los atractivos de la localidad

Petróleo, agroecología y cuidado ambiental

La política ambiental se completa con un programa de separación de residuos en origen que ya lleva dos años de implementación. La recolección de residuos orgánicos se realiza dos veces por semana y, con ese material, se produce compost en el centro experimental, tanto para utilizar en los cultivos como para comercializar desde el municipio. La iniciativa forma parte del objetivo de avanzar hacia el cierre del basurero a cielo abierto.

Cordero también es un municipio productor de petróleo y cuenta con yacimientos en sectores como Lago Pellegrini y Cinco Saltos Norte, donde se prevé que comiencen las perforaciones. Para Zúñiga, el desarrollo hidrocarburífero tendrá un impulso importante durante 2027 y 2028.

«Nosotros creemos que es compatible tener dos actividades totalmente diferentes» Horacio Zúñiga, intendente de Contralmirante Cordero

“Nosotros creemos que es compatible tener dos actividades totalmente diferentes”, sostuvo el intendente. En ese sentido, planteó que el crecimiento de la actividad petrolera y la consolidación de la producción agroecológica no necesariamente deben excluirse, siempre que existan políticas municipales orientadas a proteger el ambiente y regular el desarrollo.

El desafío también está en anticiparse a las consecuencias del aumento poblacional. Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el abastecimiento de agua potable, cuya capacidad actual se encuentra cerca de su límite. Por eso, el municipio acordó con el Gobierno provincial la elaboración de un plan director de agua, a cargo del Departamento Provincial de Aguas, que contempla las necesidades de Cordero y Barda del Medio y proyecta el crecimiento de las localidades para los próximos 30 años.