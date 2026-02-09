Solucionan con un dren de aguas subterráneas el problema de napas en el microcentro de Neuquén

En marzo finalizará el nuevo sistema pluvial que resolverá una compleja situación de drenaje de napas subterráneas en la zona centro oeste de la ciudad de Neuquén. La obra se encuentra en un 80% de ejecución, informó el secretario de Infraestructura y Obras, Alejandro Nicola.

El recorrido por la zona de trabajos se hizo hoy: Se trata de un sector que está cortado al tránsito debido a la colocación del pavimento en la etapa final de los trabajos, dijo el funcionario.

Sobre Brown, a la altura de Matheu, la calle tiene un desnivel de 2 metros entre una y otra vereda, con un bulevard en medio. Según se explicó, allí se trabajó en la parte más baja, se volvió a construir el muro de contención entre ambas vías y actualmente está en finalización la parte más alta, con la nueva carpeta tras los trabajos subterráneos.

La obra resolverá el escurrimiento de aguas con un dren que llevará el excedente hacia los pluviales nuevos de esa zona de la ciudad capital. «El sistema pluvial nuevo permite resolver el tema de los escurrimientos de las aguas subterráneas, consiste en un caño ranurado subterráneo que capta el agua y la conduce hacia el sistema de conducción pluvial», describió Nicola.

Agregó que se incorporaron sumideros. Y que en esa zona desde Brown y Matheu desde Rioja a Yrigoyen (las paralelas), también se extendió e incorporó el sistema de captación por dren para transportar las aguas subterráneas por Yrigoyen hasta Elordi y diagonal 9 de julio, donde hace tres años se hizo un pluvial en el microcentro de la ciudad que lleva el excedente de lluvias hacia el sur.

La ejecución de las obras en forma global están en un 80%, se informó (foto Cecilia Maletti)

«En esa esquina se resolvió un problema histórico y se conecta este sistema pluvial nuevo«, dijo.

Agregó que con la ejecución del pluvial se definió reconfigurar otra descarga de aguas subterráneas en la calle Paraguay, en paralelo a Matheu donde se quitó un pozo de bombeo y se resolvió también la conectividad del afloramiento de aguas hacia el sistema Yrigoyen.

«Eso está en obra y con esa reconexión del pluvial, se van resolviendo viejos problemas», sostuvo. Agregó que durante la ejecución de los trabajos se detectó y arregló una rotura de cloacas en el mismo sector.

«El avance global de de los trabajos está arriba del 80%. Para la primera quincena de marzo estremos terminando: ya la semana que viene habilitamos al tránsito la zona que está cortada por Brown», adelantó.

Presupuesto propio

La contratista de las obras es RJ Ingeniería. Nicola explicó que cuando se hizo el zanjeo de todo el sector para la colocación del dren «se revisó todo y se decidió eliminar el pozo en calle Paraguay y se resolvió la reconfiguración de ese sistema pluvial», para eliminar el bombeo, extender el dren en forma de T inversa hacia la calles paralelas con el mismo objetivo de colectar aguas subterráneas y derivarlas hacia el sistema de Yrigoyen y 9 de julio.

El corte de tránsito en la zona estará resuelto para la semana que viene, dijo el secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola. (foto Cecilia Maletti)

Ese pluvial se conecta al sistema de pluviales que termina en el Durán y en el río Limay. Nicola estimó la inversión total en más de 2.500 millones de pesos, con trabajos que se iniciaron con fondos del presupuesto 2025 y obras que se están terminando de ejecutar y que se sumarán al plan de obras pluviales del ejercicio 2026.