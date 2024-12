Tensión con trabajadores municipales en Catriel: «Soy peronista, pero laburante», dijo Salzotto

La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto (PJ), habló del conflicto con los gremios que representan a los trabajadores municipales. Desde ATE exigen la reincorporación de tres personas despedidas y el cobro de un bono de 750 mil pesos.

Escuchá a Daniela Salzotto en RÍO NEGRO RADIO:

«Soy peronista, pero laburante. Me pongo a la par del que trabaja todos los días», lanzó Salzotto ante RÍO NEGRO RADIO como respuesta a las críticas vertidas por su origen político.

Desde el sindicato estatal apuntaron esta semana contra la jefa comunal porque no los habría recibido para negociar un acuerdo paritario y redefinir la fecha de cobro del aguinaldo, que originalmente iba a ser pagado en cuotas con los haberes de enero y febrero.

«Es lamentable, soy una persona sumamente dialoguista. Quienes me conocen de años saben que recibo a todos. Decir que no los he atendido es realmente una mentira«, respondió la intendenta.

Salzotto también precisó que ayer se realizó una mesa de diálogo ante la secretaría de Trabajo. Sin embargo, la discusión no avanzó y pasó a un cuarto intermedio. «Estaban pautadas las audiencias paritarias y las venimos desarrollando pese al panorama crítico del municipio —herencia de la gestión anterior—«, agregó.

Desde el municipio precisaron que, debido a los acuerdos homolados por la exintendenta Viviana Germanier (Movic), los municipales recibieron actualizaciones durante 2024 del 212%. «Son los mejores sueldos de Río Negro«, enfatizó.

Sin embargo, los gremios reclaman adicionalmente el pago de un bono de fin de año de 750 mil pesos y la reincorporación de tres trabajadores desvinculados. «Pretenden ser petroleros trabajando dentro de la administración pública municipal«, sentenció Salzotto al respecto.

El conflicto ocasionó esta semana la permanencia de delegados de ATE frente a la sede gubernamental. Incluso, los empleados recientemente despedidos se encadenaron por tiempo indefinido con el fin de exigir su reincorporación.

En ese sentido, Salzotto consideró que el reclamo es «político» y responsabilizó a algunos referentes opositores. «Detrás de esto hay una movida política y no voy a ser presa de ello. Quien tenga deseo de generar desestabilización, que vaya a una elección y la gane. No utilicen este tipo de maniobras para desestabilizar un gobierno», consideró.

En referencia a los despedidos, dijo que se trató de acciones debidamente justificadas. «Fueron dadas de baja del sistema de asistencia de emergencia, uno de los programas del municipio. En el caso de una de las personas estuvo ausente de su trabajo más de una semana. Otra tuvo episodios de violencia permanente con sus compañeros. Y la tercera, estuvo con certificado médico por más de cinco meses», concluyó.

Tensión con trabajadores municipales en Catriel: ATE seguirá la permanencia

«Esto está cada vez peor, vamos a permanecer. Si tenemos que estar tres meses lo haremos. Es un gobierno municipal que nos ha mentido mucho«, comentó la secretaria general de ATE Catriel, Nora González.

Desde el gremio estatal aseguraron a este medio que permanecerán frente a la sede municipal hasta tanto avancen con algún tipo de negociación. También exigieron la mediación del gobernador Alberto Weretilneck para destrabar el conflicto.

