Turismo sobre ruedas: las propuestas gratuitas para recorrer Neuquén

Con la llegada de los días más cálidos, Neuquén amplía sus propuestas para recorrer y conocer la ciudad. Buses, minibuses y colectivos eléctricos se suman a miradores, espacios verdes, paseos costeros y una variada agenda cultural y recreativa que invita a vecinos y turistas a descubrir distintos atractivos.

Buses, minibuses y colectivos eléctricos: cómo conocer Neuquén

Entre mayo y agosto, 9.923 personas participaron de las excursiones gratuitas organizadas por la Municipalidad a través de buses y minibuses. A esta propuesta se agregan los colectivos eléctricos amarillos, que desde su puesta en funcionamiento ya fueron utilizados por más de 12.000 pasajeros.

“Neuquén es un orgullo. Tenemos infraestructura de calidad y sumamos nuevas unidades para que vecinos y turistas puedan conocer y recorrer la ciudad”, destacó el intendente Mariano Gaido. También remarcó el crecimiento de la actividad turística y sostuvo que la ciudad “dejó de ser una ciudad de paso y se transformó en una ciudad turística”.

Los dos buses rojos descapotables cuentan con capacidad para 55 pasajeros y recorren diferentes puntos turísticos. Funcionan de lunes a domingo, con salidas a las 10, 11 y 16.30 desde la Oficina de Informes del centro.

Uno de los circuitos atraviesa el noreste de la ciudad y conecta el Parque Jaime de Nevares, Parque del Este, calle Leloir, Plaza del Centenario y Plaza de las Banderas, antes de regresar por la Avenida Argentina. El segundo recorrido llega al Polo Tecnológico y al Parque Lineal Las Bardas, con salidas los miércoles, viernes y sábados.

La propuesta se completa con dos minibuses, con capacidad para 18 personas, que visitan lugares como la Península Hiroki, el Balneario Valentina Brun de Duclot, la Torre Talero, distintos miradores, el Paseo de la Costa y la Isla 132.

Además, el servicio puede ser utilizado gratuitamente por escuelas, asociaciones e instituciones. Para los próximos meses están previstas nuevas caminatas guiadas en el Parque Agreste y circuitos por Parque Norte vinculados con la floración característica de octubre.

Los colectivos eléctricos amarillos representan otra alternativa para conocer Neuquén y, al mismo tiempo, avanzar hacia una movilidad más sustentable. Las unidades conectan espacios de valor urbano, ambiental y cultural y fueron incorporadas al sistema general de transporte público.

La estrategia busca que estos vehículos cumplan una doble función: ofrecer un servicio urbano regular y, simultáneamente, facilitar recorridos turísticos, recreativos y de interés general.

De esta manera, Neuquén combina transporte, turismo, cultura y naturaleza para ampliar las opciones de quienes viven en la ciudad y de quienes la visitan, especialmente durante la temporada de primavera y verano.