Horóscopo chino: los 4 signos que cerrarán agosto en equilibrio, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru presentó sus predicciones para el cierre de agosto de 2026, período en el que la energía del Fuego Yin y la influencia del Conejo beneficiarán a ciertos signos del horóscopo chino.

Esta vibración del tramo final del mes impulsará a los distintos animales a destrabar conflictos, renovar vínculos y tomar decisiones clave tanto en el ámbito familiar como laboral.

Los 4 signos del horóscopo chino que tendrán más suerte en el cierre de agosto

El primero en beneficiarse en estos últimos días de agosto es el Conejo, el gran articulador de un período con el ambiente astrológico ideal para concretar acuerdos, concretar proyectos de viaje, firmar contratos, emprender limpiezas profundas y realizar cambios clave en el hogar. Sin embargo, la influencia del Gallo le generará un contrapeso de tensión al exigirle cautela, evitando así que caiga en críticas destructivas o decisiones apresuradas.

Por su parte, los nacidos bajo el signo del Gallo experimentarán cierta incomodidad y exigencia. Para ellos, será fundamental flexibilizar sus posturas en los acuerdos y en sus relaciones personales: la clave para transformar el conflicto en aprendizaje estará en dejar de lado el orgullo, bajar la autocrítica y escuchar más.

En cuanto al Tigre, al ser un signo afín al Conejo, recibirá un impulso renovador para avanzar con seguridad. La calma de la energía circundante atenuará su intensidad natural, permitiéndole actuar con inteligencia emocional para concretar negocios y alcanzar sus metas a futuro.

Por último, el Caballo aprovechará la energía de fines de agosto para llenar su vida de entusiasmo y pasión al emprender nuevos caminos. Será un momento propicio para tomar decisiones prácticas, renovar el hogar y reactivar proyectos estancados, guiándose por la sensibilidad, la paciencia y la estrategia.

Qué animal del horóscopo chino sos, según tu año de nacimiento