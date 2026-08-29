«Estoy acá porque estoy vivo. Y donde puedo, paso el mensaje», sostuvo Pauls en Cutral Co

«Soy adicto en recuperación», dijo a Gastón Pauls y agregó que cuando alguien puede reconocer que tiene una enfemedad puede pedir ayuda. «La única manera de continuar con lo que tenemos es compartirlo con otras personas», señaló ante un auditorio colmado que asistió a la propuesta «Hablemos», el viernes en Cutral Co.

La iniciativa permitió, además de conocer la experiencia personal del actor, reunir alimentos no perecederos que fueron entregados por los asistentes, a modo de entrada. El escenario del Centro Cultural permitió un momento de mayor cercanía e intimidad entre Pauls y el público.

El guionista y director llegó a Cutral Co para dar su mensaje esperanzador hacia quienes están en el proceso de adicción y para sus familiares. Toda la primera parte de la propuesta «Hablemos» fue destinada a conocer cómo fue el inicio con el consumo de alcohol, en primer término, y con las drogas como marihuana y cocaína, años después.

Los peores momentos del consumo que atravesó, las pérdidas de amigos que sufrió como consecuencia de las sobredosis o incidentes viales que terminaron en la muerte o graves lesiones fueron transmitidos por Gastón. Esta charla, con la que recorre diferentes puntos del país, mantuvo de principio a fin la atención de los asistentes.

Un público variado en edades y procedencia siguió sin interrupciones la palabra de Pauls. «Estoy enfermo y necesito ayuda», fue la frase que le permitió entrar en el camino de la recuperación. «Recuperé la lucidez, el oxígeno. Luego la fé y la confianza», apuntó.

Destacó especialmente a los grupos de ayuda anónima tanto para adictos como para los familiares. «Llevo 18 años y más de siete meses limpio. Estoy acá porque estoy vivo. Y donde puedo, paso el mensaje, donde sea en un colegio, en la cárcel. Esto es parte hoy de mi vida», aclaró.

Pauls no solo habló de las sustancias prohibidas, sino que hizo especial hincapié en las adicciones al juego compulsivo, a los sitios de apuestas, a las cirugías estéticas, a la comida, entre tantas. «No los quiero convencer de nada, pero necesito compartir mi experiencia. La única manera de conservar lo que tenemos es compartirlo con otras personas», apuntó.

El actor colmó el recinto para ofrecer su experiencia y brindar un mensae esperanzador. (Foto: Gentileza)

Las experiencias personales

Una vez que Pauls terminó su charla se abrió el espacio para el intercambio de experiencias y consultas, por parte del público.

La necesidad de reconocer la adicción y la importancia del acompañamiento en los grupos de autoayuda fue el mensaje que transmitió Pauls. Alentó a quienes están en el camino de recuperación para que sigan y no lo abandonen. Y concientizó a que se busque ayuda porque nadie lo puede hacer solo.

La actividad fue promovida por Juntos Cambiamos Realidades, junto al municipio de Cutral Co. La entrada fue un alimento no perecedero y todo lo reunido fue destinado a Cáritas.