Traspaso de las rutas a Río Negro: se conoció la agenda legislativa

Los encuentros se iniciarán el lunes, desde las 13. Foto: Marcelo Ochoa.

El acuerdo firmado por los gobiernos Provincial y nacional para el traspasado de las rutas Nacionales N° 22 y N° 151 será el tema central de la sesión legislativa convocada para el próximo jueves 3, desde las 8.

La agenda del parlamento provincial comenzará el lunes, desde las 13, con la Comisión de Educación; y desde las 14.30 hará la propio la Comisión Especial de Control Externo de la Gestión Administrativa del Tribunal de Cuentas que días atrás tuvo su sesión constitutiva con las designaciones de Marcelo Szczygol (JSRN), como presidente; Roberta Scavo (CC-ARI), vicepresidencia y a Ariel Bernatene (UCR), secretario.

A las 15 está previsto el encuentro de la Comisión de Asuntos Sociales.

El martes, desde las 9, se realizará una reunión plenaria de las comisiones de Planificación, Asuntos Económicos, Asuntos Constitucionales y Presupuesto. Al finalizar, tendrá lugar otro plenario de Asuntos Constitucionales y Presupuesto.

La agenda continuará el miércoles, a las 10, con la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria que definirá el temario de la sesión.

Otros proyectos legislativos en debate

Otros dos proyectos del Poder Ejecutivo también estarán en análisis. Por un lado el que propone constituir un único órgano de control de los servicios públicos denominado Ente Regulador de Servicios y Concesiones (ERSeC).

El nuevo organismo será responsable de la «regulación y el control de los servicios públicos de electricidad, agua potable y desagües cloacales», actualmente fiscalizados por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y el Departamento Provincial de Aguas (DPA).

Según la iniciativa «tendrá autarquía e independencia funcional y presupuestaria» y asumirá las actuales funciones del EPRE, que será disuelto; y del DPA, que cederá sus atribuciones de control.

En el restante, el Ejecutivo propone la entrega de tierras provinciales al municipio de Bariloche para crear un loteo social, con un plazo de de 24 meses para realizar el fraccionamiento y adjudicar las parcelas para edificar viviendas.

La urbanización de una parcela provincial busca canalizar la demanda habitacional a través de un loteo social. El texto contempla el fraccionamiento de la propiedad para la posterior adjudicación de los lotes a los beneficiarios locales.

Otra de las iniciativa fue presentada por Magdalena Odarda (Vamos con Todos) para declarar Monumento Histórico Provincial a la estación ferroviaria de Vicealmirante O´Connor, próxima a la capital provincial.

El proyecto comprende el edificio de la estación, las antiguas viviendas ferroviarias y las demás construcciones y bienes que integran el conjunto histórico.

En los fundamentos, Odarda advierte que la preservación del lugar adquirió especial urgencia a partir de los reclamos de vecinos, quienes expresaron su inquietud por trabajos que podrían provocar un deterioro irreversible.

En las comisiones también se analizarán distintos proyectos de declaración y comunicación presentados por integrantes de los diferentes bloques legislativos.