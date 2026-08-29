Flávio Bolsonaro responsabilizó a Lula por los aranceles impuestos de Estados Unidos

El senador negó toda responsabilidad familiar en el caso y apuntó al discurso del Gobierno brasileño (Foto: gentileza)

El senador brasileño y principal representante de la oposición, Flávio Bolsonaro, declaró que las recientes sanciones y sobretasas comerciales aplicadas por Estados Unidos a Brasil son una consecuencia directa de la política exterior implementada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Según el legislador, las posturas y declaraciones del mandatario habrían tensado de forma severa el vínculo bilateral con la Casa Blanca. El candidato afirmó que la retórica del gobierno nacional brasilero terminó provocando una respuesta punitiva en materia arancelaria por parte de las autoridades estadounidenses.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Globo, el referente del Partido Liberal (PL) sostuvo que el jefe de Estado buscó deliberadamente generar fricciones diplomáticas para utilizarlas en el ámbito político interno.

En sus intervenciones, el legislador opositor reveló que mantuvo contactos directos con representantes de Washington para abordar la situación comercial y solicitar la revisión de las medidas. En esas reuniones, transmitió la postura de que las agresiones verbales e insultos de la administración brasileña hacia funcionarios norteamericanos formaban parte de una estrategia para obtener ventajas en el electorado.

Flávio Bolsonaro responsabilizó a Lula por el contexto político internacional de Brasil

Entre las discrepancias diplomáticas señaladas por la oposición figuran diversos discursos del presidente brasileño dirigidos contra altos funcionarios estadounidenses. En particular, las críticas apuntaron a las expresiones del mandatario hacia el secretario de Estado, Marco Rubio, las cuales contribuyeron al deterioro de las relaciones institucionales entre ambas naciones.

Por otra parte, el dirigente del PL rechazó de forma categórica las acusaciones que vinculan las sanciones económicas con las gestiones de su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro. Desmintió que la sobretasa aplicada a las exportaciones responda a presiones políticas ejercidas en la capital norteamericana para sancionar a los magistrados de la Corte Suprema de Brasil.

El historial del conflicto comercial incluye medidas punitivas impuestas previamente por Washington, entre las cuales figuró un gravamen del 50% sobre diversos productos de origen brasileño. Aquellas penalizaciones iniciales se fundamentaron en denuncias sobre presunta persecución política contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Tras la anulación de la resolución inicial por parte de la Corte Suprema estadounidense, la administración norteamericana dispuso un nuevo arancel extra del 25% apelando a supuestas prácticas de comercio desleal. A este recargo se sumó una sobretasa adicional del 12,5% bajo el argumento de tolerancia estatal hacia situaciones de trabajo forzado.

Con información de NA.