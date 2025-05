Uber en Neuquén: autorizan a las plataformas comerciales para contratar viajes en la ciudad capital

La aplicación Nqn Taxi para contratar a los taxis desde el celular será similar a la de UBER o DiDi, que todavía no se autorizan en Neuquén (foto Matías Subat)

Este lunes los concejales de Neuquén darán forma al despacho que aprueba el uso de plataformas comerciales para contratar viajes con una aplicación en el celular. La iniciativa llegaría al recinto nuevamente para mediados de junio. La aplicación NQN Taxi, que se autorizó primero para contener la oposición de lo taxistas de Neuquén a los Uber, todavía no se estrena.

«Había algunas dudas sobre el costo de la explotación, pero se mantiene la idea original, ya se aprobó en la comisión de Hacienda y este lunes saldría de comisión la parte contravencional: sobre las multas establecidas para los que no se inscriban en el municipio», dijo José Luis Artaza, presidente del bloque Fuerza Libertaria.

Se trata del segundo bloque mayoritario en el Concejo Deliberante, después del MPN, que propuso un proyecto para el ingreso de Uber a la ciudad luego de que se desestimara la presentación del PRO al momento de la votación.

Mientras sigue el debate sobre las condiciones de ingreso de las plataformas comerciales que se usan, pero de modo ilegal en Neuquén, aún no se puso en vigencia la app NQN Taxi, que servirá para contratar a los taxis de la ciudad, también mediante el uso del celular.

«Uber tiene que pagar licencia comercial, había algunas dudas, pero se mantuvo los 15 millones anuales que deberán pagar al municipio para entrar a Neuquén», dijo Artaza.

Recordó que los prestatarios de la aplicación (Uber, Didi o Cabify) también deberán inscribirse en el municipio con el pago de una licencia y se establecieron obligaciones para los conductores de los vehículos, con seguros y antigüedad del auto similares a un remisse.

Artaza destacó que los autos que se inscriban tendrán que tener no más de siete años de antigüedad, cuatro puertas, espacio en el maletero para dos valijas y otras exigencias que rigen también para los taxistas, además del canon anual.

Recordó que los taxis también podrán sumarse a la modalidad Uber. «Cada uno defiende su actividad, hay algunos a favor, otros que no y pueden usar las dos modalidades: cuando el taxista se convierte en Uber, desactiva el reloj, pero los titulares que no estén inscriptos, también tienen sanciones», describió.

Según confió Artaza, ya están los respaldos políticos para que el expediente, que pasó ya por dos comisiones, llegue con firmas a la sesión del 12 de junio. La normalización de este servicio se produciría en julio o después.

NQN Taxi todavía no está operativa

La aplicación municipal obligatoria para taxis aun no está en uso. Lo aprobó el Deliberante en abril, pero hasta el viernes no se había publicado en el boletín oficial.

Según se anunció, la app ya se usó de modo experimental, con algunos taxis y los funcionarios del área de transporte usaron el servicio a modo de prueba. La aplicación se creó para que los 750 taxistas de la ciudad se conectaran con los clientes mediante el uso de la aplicación en el celular, ya sea que tuvieran su base, solo estuvieran en las paradas o circularan en la calle.

Se buscará que los taxistas se logueen ni bien salen a la calle para que los usuarios que quieran contratar el viaje, lo puedan hacer visualizar en el celular. Permite conocer una estimación del costo del viaje y contratar el servicio. Funciona como la aplicación del COLE (que muestra los colectivos en viaje o cerca de la parada), ya que fue desarrollado por la misma empresa para el municipio de Neuquén.

La aplicación, sino costo, estará disponible en la página de la municipalidad y también se instalarán carteles QR en la terminal de colectivos, supermercados y el aeropuerto, para los turistas o viajeros en cualquier punto de la ciudad. La misma modalidad de difusión (carteles con el QR) se usará para el chatbot de inteligencia artificial CAPI, para las consultas de los turistas y los contribuyentes que quieran pagar sus tributos.