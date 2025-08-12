Unas 100 familias de Neuquén adjudicaron su terreno en Z1: quiénes fueron los beneficiarios

El municipio de Neuquén entregó 100 nuevas adjudicaciones a familias que vivirán en los loteos que se construyen en Z1. El acto se llevó a cabo este martes a la tarde por parte y los terrenos fueron entregados través del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH).

Según indicaron desde la municipalidad, las familias beneficiadas son integrantes de cooperativas de vivienda, y trabajadores de Salud, Educación y el Aeropuerto de Neuquén.

El intendente Mariano Gaido detalló que se trata de un barrio nuevo con 418 lotes y que ahora los vecinos que habitarán ahí deberán organizarse para ponerle nombre.

Mientras tanto, Marco Zapata, titular del IMUH, recordó que se trata de donde estaba la toma de Casimiro Gómez, cuyo espacio fue organizado para transformarse en el Distrito 6 y 7.

María Fernanda Tejerno, una de las beneficiarias, expresó que “este es un sueño de muchos años» y que estaba «agradecida y fascinada» porque esto «representa a muchas familias» que estaban allí.

El mensaje contra el gobierno de Javier Milei en la entrega de lotes: «Esto no está pasando en otros lugares del país»

En el acto de entrega de posesiones participaron el intendente Mariano Gaido y la ministra de Desarrollo Humanos, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza.

«Cuando llegamos, la ciudad tenía asentamientos en Casimiro Gómez, Bajada del Maida y otro en Confluencia. El crecimiento se llevaba adelante sin planificación«, señaló Gaido y puntualizó ya entregaron más de 5.000 lotes con servicios.

En este sentido, comentó que le decían que «iba a fundir la Municipalidad» y aseveró que hoy es «la única que tiene superávit, las cuentas ordenadas y que no recibe un peso del Gobierno Nacional».

En esta línea, apuntó: «No alcanza solo con tener las cuentas ordenadas, hay que tenerlas ordenadas y hacer».

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humanos, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, sostuvo que “esto no está pasando en otros lugares del país».

«En un contexto donde el Gobierno Nacional ha tomado la decisión de no hacer más viviendas y de no generar loteos con servicios, que nosotros hoy tengamos la firme decisión de un intendente de la capital y de un gobernador que están invirtiendo, que están priorizando en darle esto que es tan necesario para la gente, es fundamental”, concluyó.