Vandalizaron el cartel de la Plazoleta del Fundador en Viedma y hubo indignación

El tradicional cartel de Viedma, ubicado en la Plazoleta del Fundador, fue vandalizado este martes, hecho que generó el repudio del intendente Marcos Castro.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal expresó su malestar por la destrucción intencional de las letras, que «habían sido reparadas hace apenas diez días». En ese sentido, sostuvo que se trata de una problemática que se repite y afecta a distintos espacios públicos de la ciudad.

«Estos actos representan una suma de hechos que día a día destruyen nuestra ciudad: hoy son las letras, pero también son los papelitos que tiramos en la vía pública, el mobiliario urbano que rompen o las plantitas y árboles que se arrancan a días de ser plantadas», señaló el intendente.

El cartel había sido rediseñado en diciembre con el objetivo de acompañar la temporada de verano, con un revestimiento en tonos verdes que simulaba césped y reforzaba la estética del espacio en la Plazoleta del Fundador.

Sin embargo, parte de ese material fue arrancado, lo que provocó daños visibles en la estructura.

Letras de Viedma y su recubrimiento dañado. Foto: gentileza.

«Lamentamos que sigan sucediendo estos hechos que dañan los espacios públicos pero que también atentan contra el bienestar y recursos de la comunidad viedmense», agregó Castro.

Un símbolo de la ciudad, nuevamente dañado

No es la primera vez que el icónico cartel sufre este tipo de ataques. En octubre de 2025 ya había sido vandalizado, cuando se desprendieron partes de su recubrimiento, afectando la ornamentación dispuesta para la 11° Fiesta de los Frutos Secos.