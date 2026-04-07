Ley de farmacias en Río Negro: punto por punto, los cambios que impactarán en el acceso a medicamentos

El Gobierno de Río Negro avanza con una reforma integral del sistema de farmacias a través de un proyecto de ley que propone actualizar la normativa vigente, eliminar restricciones históricas y mejorar el acceso a los medicamentos. La iniciativa, presentada este 7 de abril, apunta a ordenar el sistema, incorporar herramientas tecnológicas y generar mejores condiciones tanto para la inversión como para la cobertura sanitaria.

En líneas generales, la propuesta se estructura sobre tres ejes centrales: la incorporación de tecnología para simplificar el acceso y reforzar la seguridad, mayor apertura para fomentar la inversión privada y un esquema más flexible que permita extender el servicio a todo el territorio provincial. El objetivo es consolidar un sistema más competitivo, moderno y con mayores oportunidades para usuarios y prestadores.

Los cambios principales, punto por punto

Receta electrónica y nuevos servicios

Se establece la receta electrónica obligatoria en toda la provincia, una medida que reemplaza el sistema tradicional en papel. Además, se habilita la telefarmacia y la entrega de medicamentos a domicilio con trazabilidad. También se incorporan recetas digitales diferidas de hasta seis meses para tratamientos crónicos.

Envío de medicamentos

El nuevo esquema amplía las posibilidades de distribución: ya no se limitará al traslado entre establecimientos habilitados, sino que permitirá el envío a otras farmacias, centros de salud e incluso directamente al domicilio del paciente.

Propiedad de las farmacias

Se flexibiliza la titularidad: cualquier persona física o jurídica podrá ser propietaria de una farmacia, siempre que se garantice la presencia de un Director Técnico farmacéutico responsable.

Dirección técnica y profesionales

Si bien se mantiene la regla general de un farmacéutico por farmacia, se incorpora una excepción para localidades donde haya un único profesional, con el fin de ampliar la cobertura en zonas con escasez de recursos humanos.

Distribución territorial

Se eliminan las restricciones de distancia mínima entre farmacias —que hasta ahora eran de 200 o 400 metros según la población—, permitiendo una distribución libre en todo el territorio.

Radicación en zonas con menor cobertura

El proyecto introduce incentivos para promover la instalación de nuevas farmacias en localidades alejadas o con servicios insuficientes, un punto clave para mejorar la equidad territorial.

Traslados y habilitaciones

Se simplifica el régimen vigente al eliminar permisos específicos para el traslado de farmacias, lo que busca agilizar los procesos administrativos.

Adecuación al nuevo régimen

Todas las farmacias ya habilitadas deberán adaptarse a la nueva normativa, dejando atrás el esquema anterior.

Provisión de medicamentos

Se habilita a PROFARSE a proveer medicamentos de forma directa o mediante convenios con droguerías, tanto para hospitales como para la población en general, fortaleciendo el abastecimiento.

Según informaron, la reforma apunta a mejorar la disponibilidad de medicamentos, ampliar las opciones para los usuarios y garantizar una cobertura más eficiente en toda la provincia.