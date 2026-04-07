Imputaron el último y cuarto acusado por el violento robo agravado a una mujer en Viedma

La investigación que llevó adelante la Fiscalía permitió imputar al último prófugo y completar la detención de los cuatro acusados por el robo agravado en Viedma. Foto Archivo.

La Justicia de Viedma formuló cargos contra el cuarto y último implicado en el violento robo ocurrido en agosto de 2025, en el que una mujer fue atacada dentro de su vivienda. El hombre estaba prófugo por otra causa y fue recapturado recientemente. Con esta imputación, todos los sospechosos identificados en la investigación quedaron formalmente acusados y privados de la libertad, lo que marca un avance clave en el expediente.

El último prófugo, ahora imputado

La audiencia se realizó de manera virtual, ya que el acusado se encuentra alojado en el Complejo Penal de Roca, tras haber sido recapturado en el marco de otra condena. Según la Fiscalía, el hombre integró el grupo que ejecutó el asalto.

El juez tuvo por formulados los cargos por el delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, en carácter de coautor. La investigación sobre su participación específica se extenderá durante los próximos cuatro meses.

Un golpe planificado y violento

De acuerdo a la acusación, el hecho ocurrió el 22 de agosto de 2025 en una vivienda cercana al puente viejo. Los agresores tocaron la puerta y, cuando la víctima atendió, la redujeron tomándola del cuello.

Tres de los delincuentes ingresaron al domicilio, donde permanecieron cerca de media hora. Durante ese tiempo, ataron a la mujer con precintos en manos y pies, la golpearon y le exigieron dinero en efectivo.

Finalmente, sustrajeron una importante suma en dólares y pesos y escaparon a bordo de un Toyota Yaris blanco en dirección a la provincia de Buenos Aires. La víctima sufrió lesiones leves en rostro, cuello y brazos.

La prueba que consolidó la acusación

Durante la audiencia, el fiscal detalló el conjunto de evidencias reunidas: la denuncia inicial en la comisaría 30, las ampliaciones posteriores, el certificado médico de las lesiones y las pericias del Gabinete de Criminalística.

A esto se sumaron testimonios, relevamientos en la zona y el análisis de cámaras públicas y privadas, que permitieron reconstruir el recorrido del vehículo utilizado en la fuga.

Un informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales fue clave para identificar el Toyota Yaris blanco y vincularlo con los sospechosos, además de precisar las características de quienes ingresaron a la vivienda.

Las detenciones en Cañuelas

La causa había tenido un avance decisivo el 31 de agosto de 2025, cuando tres de los implicados fueron detenidos en un control vehicular de Gendarmería en la ciudad bonaerense de Cañuelas.

Los efectivos interceptaron un auto con características similares al utilizado en el robo. Al verificar la documentación, detectaron irregularidades: numeraciones adulteradas y papeles apócrifos.

En el interior del vehículo se secuestraron elementos de interés para la investigación, lo que permitió vincular directamente a los ocupantes con el hecho. Desde entonces, permanecen en prisión preventiva.

Una banda completa bajo proceso

Con la imputación del cuarto acusado, el caso alcanza un punto de cierre en cuanto a la identificación de los presuntos autores materiales.

Todos los imputados enfrentan cargos por robo agravado en poblado y en banda y continúan detenidos mientras avanza la investigación penal preparatoria.

La Fiscalía buscará ahora profundizar la responsabilidad individual de cada uno y avanzar hacia la etapa de juicio, en un caso que expuso un accionar organizado y violento contra una víctima que fue sorprendida en su propio hogar.