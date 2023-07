Vendían licencias de conducir de Bariloche por redes sociales: investigan si era una estafa

El ofrecimiento de licencias de conducir profesionales y para extranjeros en una página de Facebook alertó a las autoridades municipales de Bariloche que radicaron una denuncia penal para que se investigue el hecho, que se presume una nueva modalidad de estafa.

La página en la red social Facebook ofrecía licencias tramitadas de manera directa en cualquier municipio y cuando de manera incógnita desde Bariloche se solicitó, la respuesta fue que se podía concretar la tramitación por un costo de 15.000 pesos.

La promoción de este trámite tenía un contacto de Buenos Aires.

Karina Chueri, secretaria Legal y Técnica de la Municipalidad, indicó que al constatar esta maniobra se decidió radicar la denuncia penal el jueves pasado en la Fiscalía de Turno, ante la feria judicial.

Para obtener la licencia de conducir ya sea particular o profesional el trámite se debe realizar la manera presencial y se exige libre deuda municipal, examen psico-físico, constancia de no tener multas o inhabilitaciones, etc.

Se presume que esta oferta se trata de una nueva modalidad de estafa en la que se exige a la persona que solicita la licencia de conducir el pago anticipado. Pero esa investigación quedará a cargo de la Fiscalía que debe analizar la maniobra e intentar dar con los autores.

El caso no tendría similitud con la causa judicial que sigue en curso por la cual se investiga una red ilegal que vendía licencia de conducir truchas en la municipalidad años atrás. Ese expediente judicial tuvo a empleados municipales del área de Tránsito imputados y la mayoría quedó sobreseido meses atrás.

La investigación de las licencias truchas vendidas entre 2014 y 2016, tuvo a tres mujeres condenadas a tres años de prisión condicional por los delitos de asociación ilícita en concurso real, incumplimiento de deberes de funcionario público (en el caso de dos personas que eran empleadas municipales) y falsedad ideológica. Además de condenarlas por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

En esa mega causa 12 imputados fueron sobreseidos en febrero pasado y hay otras dos personas que todavía siguen vinculadas a la causa que sigue en curso.