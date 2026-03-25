Viedma suma un operativo para que vecinos puedan regularizar sus viviendas y acceder a la escritura

Desde este miércoles 25 y hasta el viernes 27 de marzo, vecinos de Viedma podrán acceder a asesoramiento gratuito para avanzar en la regularización dominial de sus viviendas, en el marco de la conocida Ley Pierri.

El operativo estará a cargo de un equipo del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), que se instalará en la Junta Vecinal del barrio Fátima, ubicada en Alberdi 894, con atención al público de 9 a 13.

La actividad se desarrolla en conjunto con el programa municipal «Viedma limpia en comunidad», que busca acercar servicios y soluciones concretas a distintos sectores de la ciudad.

Durante las jornadas, la coordinadora provincial del programa dentro del IPPV, Daniela Vivas, junto a su equipo, brindará asesoramiento personalizado y también recepcionará documentación de aquellas personas que estén en condiciones de iniciar el trámite de escrituración.

¿Qué permite la Ley Pierri?

Este régimen está destinado a regularizar la situación de viviendas únicas y permanentes que hayan sido ocupadas antes del 1 de enero de 2006, siempre que la posesión haya sido pública, pacífica, continua y con causa lícita.

El objetivo central es otorgar seguridad jurídica a quienes habitan inmuebles sin contar con un título de propiedad formal, facilitando el acceso a la escritura y, con ello, a derechos básicos vinculados a la vivienda.