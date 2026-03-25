Conflicto docente en Río Negro: Gobierno mide el llamado a paritaria y Unter evalúa otras «herramientas» de protesta

La conducción de la Unter ingresa a Trabajo para participar de una paritaria. Espera un nuevo llamado. Foto Archivo.

El Congreso de la Unter colocó al conflicto docente en un impasse, con la suspensión de dos paros, y el gobierno provincial respondió con el depósito de 125.000 pesos -primera cuota de los 250.000 pesos de compensación- y ratificó el pago del aumento de 5,29% en los haberes de marzo.

La otra instancia de la tregua establecida recaerá en el llamado “urgente a paritarias”, que -según su exigencia sindical- debe “concretarse” antes del martes 31 de marzo.

La convocatoria ocurrirá la semana próxima, incluso tal vez ese día, pero no hay garantías de que sea antes, admiten fuentes oficiales. Ocurre que en el gobierno de Alberto Weretilneck descifran a ese pedido sindical como “extorsión”.

Con el impasse, la organización gremial puso en suspenso dos paros convocados (13 de marzo, que se aplazó por la paritaria, y 19 de marzo, corrido por el Congreso), pero planea activarlos si no hay nueva negociación paritaria.

Primera paritaria. Saludo inicial de la ministra Patricia Campos y la titular de Unter, Laura Ortiz. Foto: Marcelo Ochoa.

Simultáneamente, en las seccionales de Unter crece un movimiento para adoptar otras “estrategias” o “herramientas de protesta que no sean exclusivamente los paros».

Ese posicionamiento se alimenta en las seccionales de las agrupaciones Azul-Arancibia-Celeste, hoy en la oposición a la conducción provincial, liderada por la secretaria general Laura Ortiz.

Es necesario pensar en otra herramienta de protesta. No necesariamente la del paro, que nos distancia mucho de nuestras comunidades educativas y se genera un quiebre». La secretaria general de Unter Viedma, Jessica Varelli

Siete de las 18 seccionales están en aquella alineación, pero el impasse se logró en el Congreso con un apoyo más amplio, a partir de la votación de “insuficiencia”, sin paros. Doce votaron esa moción, mientras dos plantearon la aceptación directa de la propuesta salarial, y cuatro optaron por su rechazo.

En el debate y las propuestas aparecieron componentes diferentes a los paros de rechazo.

Viedma planteó otras “herramientas” y su secretaria general, Jessica Varelli explicó que la seccional capitalina sostiene que “es necesario pensar en otra herramienta, que necesariamente no sea la del paro”. Esta modalidad -agregó Varelli- nos distancia mucho de nuestras comunidades educativas y se genera un quiebre. Trabajar en cuestiones hacia adentro de las instituciones, con las familias, con los estudiantes y los docentes que no se están adhiriendo a los paros”. Remarcó la intención de “visibilizar lo que está pasando hacia dentro de las instituciones”.

Explicó la resolución de “insuficiencia” por la mayor participación de docentes en las asambleas y permitir “empezar a recomponer algo después de seis meses del sueldo quieto” Aclaró que el plan de lucha debe continuar, insistió con la urgente paritaria porque no estamos felices con esta oferta. La realidad no lleva a esta situación.

En ese contexto, Varelli admitió el fuerte impacto de los descuentos por los paros en la adhesión a las medidas de fuerza. Reconoció que el primer día de clases fue el único de mayor acatamiento, que superó el 80%, y después menos del 50%, incluso el lunes 9 de marzo “no llegó al 15%. Eso habla de una realidad”, indicó.

Insistió en la postura sindical de que los “descuentos son ilegítimos”, pero se aplican y, “hasta ahora, no podemos vencer esa situación”; entonces es necesario que, como sindicato, busquemos otras estrategias”.