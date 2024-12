Volvió en Bariloche el concejal de Cortés que había renunciado, pero el conflicto no terminó

El concejal del oficialismo que había renunciado hace 20 días a su banca por razones “personales y de salud” pero luego decidió recuperar ese cargo volvió hoy a presentarse hoy en una reunión de comisión, donde expuso su relato de los hechos y dijo que había vuelto sobre sus pasos a pedido de su partido PUL.

Tomás Hercigonja presidió hoy la reunión mixta de las comisiones de Obras Públicas y de Gobierno y Legales, en la que también estuvo presente el presidente del Concejo, Gerardo del Río, denunciado esta semana por supuestas presiones en perjuicio de Jazmín Venini, la joven libertaria a quien le hubiera correspondido asumir la concejalía vacante.

Venini reclama que le tomen juramento y sostiene que la vuelta atrás de su colega no tiene asidero legal. Presentó un recurso ante la Justicia Electoral provincial, que le fue rechazado, pero no se dio por derrotada y espera tener mejor suerte en el Tribunal de Contralor municipal.

Venini realizó dos presentaciones ante ese organismo fiscalizador, integrado por un vocal de PUL, uno de JSRN y otro de Cambiemos. En una reclama la revisión de lo actuado por el Concejo en el tratamiento de la renuncia (con una vidriosa intervención de la Junta Electoral) y en la otra pide que se investigue el audio que grabó de una conversación con del Río, quien supuestamente le reclama que firme su renuncia a la banca, antes de asumir.

El presidente del Contralor, Estanislao Cazaux, dijo hoy que en ambos casos enviarán los antecedentes y elementos a su asesoría letrada y esperarán el dictamen para evaluar los pasos a seguir.

Admitió que en el caso de la grabación, si se evalúa que pudo existir una coerción, el Tribunal no podría hacer otra cosa que remitirlo a la Justicia Penal.

Según Cazaux, en el caso de la renuncia presentada y luego retirada “hay que ver muy bien” la ruta institucional seguida en el trámite. Y el Concejo debe asegurarse de lo resuelto, porque podría quedar en entredicho el tratamiento y sanción de futuras ordenanzas.

De hecho, Venini dijo (entre sus argumentos) que el Deliberante hoy funciona con diez concejales y no con once, porque el retorno de Hercigonja enfrenta cuestionamientos no saldados.

Para el oficialismo es un «caso cerrado»

Nada de esto parece preocupar al bloque oficialista. El titular del Concejo y principal referente del PUL, Gerardo del Río, dijo hoy que se trata de un “caso cerrado”.

Sobre la grabación que da cuenta de la polémica conversación que mantuvo con Venini, dijo que fue registrada sin autorización y la consideró una “vulneración de derechos”. Anticipó que estudia con asesores la posibilidad de iniciar una demanda.

Hercigonja volvió hoy a sus tareas y coordinó el debate en la comisión que preside desde hace un año, pero no tuvo ocasión de votar, porque el dictamen del proyecto en tratamiento quedó postergado. Le dijo luego a este medio que luego de pensarlo mucho firmó su renuncia un miércoles (el 13 de noviembre) y el sábado siguiente concurrió a una reunión del PUL “donde no hay políticos de trayectoria, solo gente común, trabajadores y vecinos”, quienes le pidieron que revierta su decisión. “Entonces resolví aceptar y seguiré adelante, hasta donde la salud me lo permita”, aseguró.

El concejal fue readmitido en el Concejo, donde circuló la versión de que los detonantes de la crisis en parte tuvieron que ver con la reticencia de Hercigonja a votar algunos proyectos impulsados por el intendente Walter Cortés. El concejal no quiso hacer comentarios públicos sobre ese tema.