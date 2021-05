Murió por Covid un reconocido folclorista de Neuquén

Ángel Rondanina era un reconocido folclorista de la provincia. Esta madrugada falleció a causa de Covid-19 esperando por un respirador, según relató su familia. Estaba internado en el hospital Heller.

Según había señalado la familia en redes, Rondanina estaba internado en el hospital Heller y esperando un respirador. Es más en la última hora se había difundido un mensaje pidiendo no sólo por el respirador sino también por oraciones para que el reconocido relator de jineteadas y recitador pueda salir adelante-

"Urgente por favor!!!! Los médicos le dieron horas no más si no se conseguir alquilar un respirador. Realmente estamos esperando un milagro y hasta con una oración me ayudarían mucho", rogaba el posteo compartido en varios perfiles y grupos de Facebook.

En enero de este año había sido la última publicación del músico en YouTube: una publicación dedicada a Cielo López, la jóven que fue asesinada en septiembre de 2019 en Plottier.

Ayer el hospital Heller vivió en un momento una situación limite: ingresaron varios pacientes de forma simultánea y con requerimiento de oxígeno, se agotaron todas las bocas de oxígeno, las camas disponibles en salas de terapia intensiva e intermedia e incluso no había espacio en la guardia ni en el pasillo del sector de pacientes respiratorios.

Es así que dos pacientes debieron esperar en ambulancias para ser atendidos. Esa situación puntual pudo ser superada pero el sistema de Salud por completo sigue colapsado.