Por la saturación del sistema en Neuquén, dos pacientes debieron esperar en la ambulancia por una cama

El Hospital Heller vivió una situación límite que obligó a los médicos a cerrar la guardia durante la tarde. El director del nosocomio, Víctor Noli explicó que en esta tarde, durante el transcurso de tres horas, ingresaron varios pacientes de forma simultánea y con requerimiento de oxígeno. En ese momento se agotaron todas las bocas de oxígeno, las camas disponibles en salas de terapia intensiva e intermedia e incluso no había espacio en la guardia ni en el pasillo del sector de pacientes respiratorios. Dos pacientes que habían fueron llevados por el SIEN debieron aguardar en el interior de las unidades de traslado que estaban detenidas en el playón de estacionamiento de ambulancias.

Lihué González, que se dedica a la gestión de pacientes en el Hospital Héller, contó que el pasado domingo se logró internar a un paciente en el sector covid que pasó nueve días en la sala de guardia. “Los médicos habían tenido que decidir no recibir más pacientes porque no tienen cómo atenderlos. No se puede seguir haciendo magia”, señaló.

Noli señaló que la tarea de conseguir una cama para uno de esos pacientes que esperaba en una ambulancia “no fue fácil ni rápida”. Luego de una ardua tarea, llevada a cabo por el Centro Coordinador de Camas, pudieron llevar a uno de ellos al Bouquet Roldán y el otro quedó alojado en la guardia del hospital situado en el oeste de la ciudad de Neuquén.

González detalló que los médicos y enfermeros “hacen malabares” para atender pacientes en la “internación improvisada”, término que utilizó para identificar a un lugar que no está preparado para esa tarea.

El director del hospital señaló que en la guardia hay dos consultorios que han dejado de serlos ante la emergencia de la segunda ola de contagios por coronavirus. Hay allí 14 pacientes internados . “Todos los pacientes con algún grado de requerimiento de oxígeno”, señaló Noli.

Noli señaló que en este momento la guardia está funcionando, pero reconoció: “No puedo decir con normalidad”. También añadió que el hospital continúa atendiendo pacientes con emergencias no covid.

El responsable del centro de salud destacó la labor del personal profesional que "está dando el 110 por ciento” y que no tiene tiempo para el descanso.

“Me apersoné al hospital para ver cómo estaba funcionando el sector, para ver si teníamos alguna chance de lograr una cama más para poder albergar pacientes en la guardia”, dijo Noli.

Noli explicó que la principal diferencia de esta segunda ola es la cantidad de situación es que emergen en tan poco tiempo. Noli describió que durante el primer pico de contagios del 2020, hubo pacientes internados durante varios días, que también costaba derivar, pero eran situaciones puntuales que no comprometían la “gobernabilidad” del equipo de salud.

“En este momento la sensación es la contraria. Estamos en una curva de crecimiento en las guardias, no sabemos cuándo vamos a llegar al punto más alto y no sabemos cuándo va a bajar”, agregó.

Noli explicó que ante esta crítica situación epidemiológica “la población tiene que estar muy preocupada” y acentuó que los ciudadanos deben cumplir con las medidas de prevención para evitar nuevos contagios.