Música y danza a teatro y cine todo está en las pantallas

Danza

“Patio flamenco”

El Ballet Español de Fundación Cultural Patagonia regresa con su “Patio flamenco” a la web del diario Río Negro, www.rionegro.com.ar, donde se podrá disfrutar de este espectáculo hoy, a las 21, en la pestaña “Quedate en casa”.

El espectáculo, dirigido por Armen Grigorian, tuvo la participación especial del reconocido bailarín Claudio Arias. Junto a él, participaron Diana Fermanian, Verónica Ose, Sofía Gelashvili, Luján Vidal, Grecia Pérez, Candela Parra, Yamila González, Tania Bazán, Florencia Menna, Maximiliano Leiva, Cristian Mauna, Marcos Fuentes y Marcelo Licciardi. A ellos se sumó la música en vivo que interpretaron Bruno Calani, guitarra; Santino Torres, canto; Francisco Araya, percusión; Sebastián Mozzoni, bajo y Nushik Petrosyan, violín.

La idea original, puesta en escena, diseño de luces y dirección general pertenecen a Armen Grigorian, asistido por Diana Fermanian. Ambos artistas son responsables de las coreografías de “Patio flamenco”, junto a Claudio Arias.

Música

Festival Internacional de Percusión

Noriko Tsukagoshi, marimbista japonesa.

Fundación Cultural Patagonia ofrecerá el 18 Festival Internacional de Percusión “En pandemia”, que se desarrollará del martes próximo al domingo 28 de este mes, en la web del diario Río Negro, www.rionegro.com.ar. Cada noche, a las 21, el público podrá acceder a la pestaña “Quedate en casa”, y disfrutar de los mejores conciertos que fueron parte del evento de reconocimiento nacional e internacional.

Artistas de EE.UU., México, Portugal, Cuba, España, Japón, Argentina, Chile, Bélgica, Italia, Brasil, Colombia, Guatemala, Rusia y los intérpretes locales, son parte de esta propuesta, especialmente editada para los tiempos que corren.

Cada músico ofrecerá su estilo en el variopinto espectro de la percusión, con la presencia de destacados exponentes que hicieron vibrar Roca en numerosas visitas, como el mexicano Víctor Mendoza, el americano John Wooton y la japonesa Noriko Tsukagoshi, entre muchos otros.

Martha Argerich

El Teatro Colón subió a su página un documento histórico y musical de enorme valor al habilitar el archivo sonoro de un recital solista de piano que Martha Argerich ofreció el 6 de julio de 1969 en la sala principal del máximo coliseo argentino. Esa noche Argerich, quien entonces contaba con 28 años, interpretó obras de Johann Sebastian Bach, Robert Schumann, Franz Liszt, Maurice Ravel y Frédéric Chopin.

En la página www.teatrocolon.org.ar/culturaencasa/archivo-historico/recital-de-martha-argerich-1969 desde donde puede disfrutarse del audio digitalizado de aquella actuación que forma parte del Archivo Histórico del Colón, Argerich había debutado allí 17 temporadas atrás, el 26 de noviembre de 1952.

Leo García

El cantante y compositor Leo García será el invitado hoy a las 22 de “Música en casa”, un ciclo de conciertos realizado en el living de artistas consagrados, que puede verse en el Canal de la Ciudad y desde la plataforma Cultura en Casa de la Secretaría de Cultura de CABA. El programa cuenta con dirección general de Juan Manuel Beati y la conducción de Mariana Bocca.

Germán Tripel

Germán Tripel presentará hoy, a las 21, “A kind of magic”, un concierto vía streaming en el que recorrerá la música emblemática de Queen.

Se trata de un show íntimo, acompañado por Iván Petracchi en piano y con Vale Acevedo y Manuel Wirtz como artistas invitados que se realizará desde el teatro El Picadero, en Enrique Santos Discépolo 1857, aunque por las medidas sanitarias para mitigar el avance del coronavirus el público accederá exclusivamente de forma virtual.

A través de una entrada general a 500 pesos que se puede adquirir a través de Platea Net se podrán escuchar en vivo clásicos como “Love of my life”, “Bohemian Rhapsody” y “Somebody to Love”, entre otras de la mítica banda liderada por Freddie Mercury.

Cine

“Algo con una mujer”

En 1955 Rosa es una ama de casa, costurera, amante de la literatura negra para mitigar la ausencia de su marido militante político. Inesperadamente se convierte en la única testigo de un crimen, y así su mundo de fantasía y la realidad se cruzan, convirtiéndose en la protagonista de su propio policial. Dirigido por Mariano Turek y Luján Loioco, con guión basado en la obra “La Rosa” de Julio César Beltzer, con María Soldi, Manuel Vignau, Abel Ayala, Miriam Odorico, Oscar Lapiz, Daniel Lambertini, Mercedes Burgos. Para ver hoy, a las 22, por Cine.ar TV, por Cine.ar Play, por ocho semanas.

“Los versos salvados”

Cuenta la historia del vínculo entre Fernanda Galeano ahora de 41 años y su madre Celina Amalia Galiano, quien tuvo a Fernanda en cautiverio durante la última dictadura cívico militar. Fernanda vive hace más de 20 años en General Pico y da clases en la Facultad de Ciencias Veterinarias, su madre vive hoy en día en Uruguay; el padre de Fernanda continúa desaparecido y nunca se supo de su destino. La dirección es del uruguayo Gabriel Szollosy. Para ver por Cine.ar Play, durante una semana.

“Retrato incompleto de una canción infinita”

Daniel Melero es uno de los más importantes y versátil roqueros argentinos, un artista polifacético, alejado del ruido de la fama y la vanidad del éxito y Personalidad Destacada de la Cultura en la Ciudad de Buenos Aires. Este documental lo dirigió Roly Raowolf, editor de programas de televisión, publicidad, realizador integral en video clips, codirector de la serie “Insurgentes” (2013). Se verá por el portal Puentes de Cine.

“Escondido”

El documental explora el modo en el que las obras creativas se relacionan con los universos personales de sus creadores. Estudiantes de diseño desarrollan una investigación personal para llevar a cabo un trabajo práctico que los interpela, mientras artistas de distintas disciplinas exponen y teorizan sobre lo escondido, tanto en sus propias obras, como en situaciones sociales y políticas.

Cuarta película de Miguel Baratta, rodada en la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, siguiendo el trabajo de los alumnos de Morfología de la cátedra Wainhaus. Se puede ver por Vimeo On Demand.

“Cómo andamos por tu casa?”

Eduardo junto a su mujer Rocío, harán todo lo que sea necesario para conseguir el dinero para que su hija deportista viaje al Brasil a una competencia, pero sin apoyo y numerosas deudas al hombro tendrán que vender el auto, alquilar una habitación, vender trastos viejos y ponerse creativos, al mismo tiempo que descuidan a su hijo, que sufre una fuerte crisis en el colegio. Filme dirigido por Boris Quercia, con Boris Quercia, Amparo Noguera, Florencia Berner y Fernando Gutiérrez. Se verá iTunes y Google Play.

Literatura

Leer en Casa

Pepa Nieva, actriz.

Hoy, a las 18, a través de la página de Facebook de la Secretaría de Cultura de Cipolletti (@culturacipo) Pepa Nieva, María Victoria Vagnoni, Magui Aguirre y José Sebastián Fanello leerán textos de distintos autores dentro del ciclo “Leer en Casa”.

Nieva, actriz, leerá “Entre tus dientes”, de Juan Solá, y “La flor más grande del mundo” de José Saramago; Vagnoni, escritora y poeta, ofrecerá siete poemas cortos, propios y de otros escritores regionales; Aguirre, actriz, leerá un fragmento de “El amor es un francotirador”, de la trilogía de Lola Arias, el poema “Mi amiga de Escorpio me dijo que si voy a estar”, de Sofía Ungar, y otro fragmento de la novela “Las Malas”, de Camila Sosa Villada y Fanello, actor abordará “Prólogo para la lectura de la obra. Un momento Argentino en el Royal Court Theatre de Londres”, de Rafael Spregelburd.

Iván Noble

La quinta edición de “Poesía en tu sofá Argentina”, un ciclo de lectura y recitado de poesía que nació para hacer más llevadera la cuarentena y difundir la poesía oral se realizará hoy, a través de Instagram en la cuenta @poesiaentusofaarg. En esta ocasión, participarán Laura Wittner, Natalia Romero, Bob Chow, Elena Annibali y Claudia Masin entre otros escritores y además leerán Iván Noble y Gabriel Schultz. La transmisión se realiza en vivo de 18 a 19 desde la cuenta de Instagram de cada artista y, de esta manera, se va pasando la posta desde el inicio hasta el final del evento.

La transmisión se iniciará a las 18 con la cuenta @merconfiltro y continuará con @angiepagnotta; @schultzgabriel; @chemadamme; @los_fatales; @claudiamasin1; @joaquinsanchezm; @chow.bob; @elgympoetico; @natalia._romero; @otra_laura_wittner; @ivanoble.

Para chicos

“Cancheritos hasta el fin”

El show musical y de humor para niños y niñas interpretado por Diego Scott, Malena Guinzburg, Pablo Fábregas y Fernando Sanjiao se podrá hoy desde las 15 en el marco de la temporada online de La Plaza de los Chicos. Se trata de un show musical en el que los personajes de un cuento deben convencer al autor para que, de una vez por todas, termine de escribir la historia mientras ellos cantan, bailan y luchan contra un dragón. De los creadores de “+Canchero”, el espectáculo para adultos que fue sensación en el Paseo La Plaza, en esta oportunidad los exponentes más conocidos del stand up local actúan para los chicos. Para acceder a la función hay que ingresar en: http://laplazaonline.com.ar

Streaming

Cine argentino en Flow

Flow, la plataforma de contenidos de Telecom, acaba de sumar varias películas nacionales a su ya extenso catálogo de cine argentino que incluye cintas como “Mundo Grúa”, de Pablo Trapero; “El Ángel”, de Luis Ortega, o las flamantes “Tóxico”, de Ariel Martínez Herrera, y “Las buenas intenciones”, de Ana García Blaya.

Además de las películas en cuestión, la aplicación ofrece “La muerte no existe y el amor tampoco”, de Fernando Salem con Justina Bustos, Fabián Arenillas, Alayla de Luca, encabezando el elenco y “El cuidado de los otros” un thriller de Mariano González, con Sofía Gala y Mariano González.

Dentro del género de terror y con estreno exclusivo en Flow, algunas de las obras son: “Asylum” y “Madre”, del director Nicolás Oneti; y “Soy tóxico”, dirigida por Daniel de la Vega, cuyos protagonistas son Esteban Prol, Sergio Podelei y el recientemente fallecido Horacio Fontova, en una de sus últimas obras.

En el segmento premium de la plataforma, los clientes pueden encontrar los filmes argentinos más reconocidos del último tiempo como “El robo del siglo”, “La odisea de los giles”, “Animal”, “El Ángel”, “4x4”, “El cuento de las comadrejas”, y “Acusada”, entre otros.

Además, entre los títulos que se suman a la grilla de contenido disponible y sin cargo para ver a demanda, se encuentran “Un oso rojo”, de Adrián Caetano, “La ciénaga”, de Lucrecia Martel, “Carancho”, de Trapero, y “El hombre de al lado”, de la dupla Mariano Cohn y Gastón Duprat, entre otros.

Teatro

“Casi humano”

El espectáculo “Casi humano”, creado y dirigido por Daniel Casablanca y actuado por Rodrigo Bello, acerca de un empleado que está esclavizado dentro de un trabajo virtual se puede ver mañana a las 18, con el agregado de una charla con los responsables. Se podrá acceder al link de autorización de YouTube al adquirir sus entradas en comedia.com.ar

“Locos recuerdos”

El Teatro Nacional Cervantes presenta hasta el sábado 27 de junio inclusive, en su canal de YouTube Cervantes Online, “Locos recuerdos”, comedia que recrea diferentes escenas provenientes de anteriores versiones de “Vivitos y Coleando”, creación de Hugo Midón y Carlos Gianni.