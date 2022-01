Nación asegura que Oldelval puede utilizar su nuevo Banco de Calidad

La dilación en la puesta en marcha del nuevo Banco de Calidad de Oldelval, esquema con el que calcula cuánto se le paga a una petrolera por el crudo que inyecta a la red, quedó envuelta en una polémica en la que hubo acusaciones cruzadas entre la empresa de transporte y Nación.

A través de un comunicado cerrado que giró Oldelval a empresas petroleras de la Cuenca Neuquina avisó que la implementación de su nuevo Banco de Calidad se frenó ante la falta de la aprobación por parte de la Secretaría de Energía de Nación. Sin embargo, desde el gobierno nacional aseguran que los permisos se otorgaron en noviembre pasado.

“Lo que tienen pendiente Oldelval es la presentación de su nuevo Reglamento Interno (RI) que incluye el transporte no físico, para lo cual la empresa pidió una prórroga que vence hoy cuatro de enero. Pero no hay razones para no utilizar el nuevo Banco de Calidad aprobado”, aseguró una fuente del gobierno nacional en estricto off the record en diálogo con Energía On.

El 16 de septiembre del año pasado Oldelval presentó su nuevo banco de calidad y exactamente 2 meses después la secretaría de Energía lo aprobó. Debía comenzar a funcionar en el arranque de enero, pero eso no sucedió y la empresa responsabilizó al gobierno.

En 2020, cuando se aprobó el RI vigente se dejó afuera el Banco de Calidad por no contar con una presentación de detalle de las nuevas fórmulas de cálculo con las que se iba a pagar el petróleo inyectado. Algo que fue incluido en la presentación de septiembre pasado y por eso se aprobó dos meses más tarde.

El freno a la puesta en marcha del nuevo Banco de Calidad sorprendió principalmente a las petroleras chicas de la Cuenca Neuquina ya que son las principales afectadas. Con las nuevas normas, comenzarían a sufrir menos descuentos por el crudo que transportan.

En qué consiste el Banco de Calidad

Con el esquema actual que utiliza Oldelval otorga premios o descuentos en base al grado API del petróleo (densidad) que inyecta cada empresa, donde se ponderan los crudos más livianos por sobre los más pesados. Aquí es donde las empresas enfocadas en el convencional son las que pierden al meter a las cañerías de Oldelval crudos más pesados que el shale.

Esta forma de operar se explicaba porque la mayoría de las refinerías no podían trabajar con crudos pesados, algo que hoy cambió por lo que el objetivo de dejar de penalizar a las petroleras que inyectan este tipo de petróleo.