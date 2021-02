Naomi Osaka ganó en Australia su cuarto Grand Slam

La tenista japonesa ratificó su excelente momento y se consagró campeona del Abierto de Australia, primer torneo de Grand Slam del año que se juega en Melbourne, tras imponerse hoy en la final sobre la estadounidense Jennifer Brady por 6-4 y 6-3.

Osaka, de 23 años y tercera en el ranking mundial de la WTA, empleó una hora y 17 minutos para doblegar a Brady (24) y alzó su segunda corona en Melbourne Park, tras la anterior que había conquistado en la edición de 2019.

La japonesa jugó en un nivel altísimo durante todo el torneo y tan solo pasó apremios en los octavos de final cuando estuvo "match point" en contra dos veces ante la española Garbiñe Muguruza, aunque revirtió la situación con una gran fortaleza mental y salió adelante.

En la final, la nipona, quien había conquistado otros dos títulos más de Grand Slam, en las ediciones 2018 y 2020 del US Open, dominó a voluntad a Brady desde el inicio del partido y no le dio jamás la posibilidad de que la complicara, con un juego por momentos abrumador.

