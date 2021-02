Nasa: así se ve y escucha Marte, según el Perseverance

La NASA difundió hoy el primer audio de Marte, un leve sonido de viento captado por el vehículo de exploración Perseverance, así como un video de la llegada de ese dispositivo al planeta rojo.

Un micrófono dejó de funcionar durante el descenso, pero el Perseverance fue capaz de captar audio una vez que ya estaba detenido sobre la superficie, informó la agencia de noticias AFP. Ingenieros de la NASA reprodujeron una pequeña grabación de audio que, según ellos, responde a una racha de viento en Marte.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ