Natalia Almuna: arte y expresión de lo dramático

P: En diez palabras (más o menos), ¿quién es Natalia Almuna?

R: Es una persona apasionada, soñadora, que sabe lo que quiere y lucha por conseguirlo; libre y con grandes deseos de viajar y cumplir sus sueños.



P:¿Cuál fue tu primer paso al arte?

R: Si tomamos el primer paso como cualquier acercamiento al arte, podría decir que fue desde muy chica cuando pasaba horas y horas dibujando en casa, jardín, escuela.



P: ¿Cómo es tu estética visual?

R: Me encanta lo dramático, lo teatral. Siempre intento trasmitir algo que el espectador imagine qué es lo que está sucediendo en ese momento, o en qué piensan o cómo se sienten los personajes. En mis obras se puede ver mucho contraste entre colores, puntos de luz y oscuridad, figuras humanas en donde los rostros o miradas son protagonistas, con gestos marcados y semblantes sufrientes.



De la serie "Perderse - Enconrtarse - Liberarse, "Ataúd de hielo" (Ice – coffin)

148,5 x 135 cm.

P: ¿Cómo llegaste a trabajar en un castillo alemán?

R: En 2017, mientras organizaba mi viaje para Alemania, encontré una página llamada Workaway en donde intercambiás trabajo por casa y comida. Cuando buscaba en la lista de hosts en ese país, encontré un castillo medieval alucinante en donde buscaban gente para restaurar muebles, pintar cuadros y demás tareas. Sin muchas expectativas le escribí a los dueños y en menos de tres días ya me habían respondido, invitándome a ir. Ellos en mi perfil de la página habían visto mis cuadros y fotos de algunas exposiciones que había hecho y eso los animó a convocarme a trabajar ahí.

Estuve tres semanas trabajando en el castillo y mis jefes me invitaron a vivir a Holanda para que pinte cuadros para ellos, además de aprender a restaurar pinturas y esculturas antiguas con un gran restaurador holandés de profesión. También pusieron a mi disposición un atelier enorme lleno de materiales, el cual me animaban a que siga ampliando mi obra realizando nuevas series de pinturas. Luego conocieron a fondo mi obra, la historia detrás de los cuadros y se propusieron a organizarme una exposición en el castillo donde trabajé, la cual logré hacer con 5 cuadros de los 18 que componen la serie expuesta.



P: ¿Qué es “Perderse - encontrarse - liberarse”?

R: Es mi primera serie de pinturas al óleo inspiradas en una banda de metal industrial alemán llamada Oomph!. Son 18 cuadros de grandes y diversos tamaños en donde cada uno de ellos está basado en una canción diferente de la banda, dándole así mi interpretación mezclándolo un poco con la estética del grupo, las letras y los sentimientos que me producían.

Se llama de esa manera ya que una de mis canciones favoritas de nombre “Regen” (Lluvia) dice: “Tal vez hay que perderse para encontrarse y luego liberarse”. Es un ciclo que nos sucede todo el tiempo y no está de más pensar ¿en qué momento estoy yo hoy?



P: ¿cómo te inspiró particularmente Oomph! y qué otras cosas te inspiran?

R: La banda me inspiró de una manera particular, si bien hay muchas bandas de ese género que me gustan, Oomph! me llegó de manera diferente. Encontraba en la voz del cantante una familiaridad o conexión que necesitaba expresar, además que las letras y la fuerza del idioma me movilizaban.

Me inspiran mucho las historias, lo surreal, lo imaginario, lo dramático; contar algo de manera exagerada a través de un dibujo. También me inspiro mucho de mi historia personal, mis obras son muy autorreferenciales.



Un adelanto de "Arcanos mayores". (Foto: página de Facebook de Natalia Almuna)

P: Contame sobre “Arcanos mayores”.

R: Arcanos Mayores es la nueva serie de pinturas que estoy preparando; ésta cuenta de nueve obras y aún sigue en proceso. Los conocedores del Tarot sabrán que son las cartas más importantes de la baraja, y marcan algún hecho que sí o sí debe suceder, ya sea para enseñarnos alguna lección o para progresar en nuestra vida.

Elegí nueve arcanos diferentes para representar de manera imaginaria y surreal hechos que he vivido a lo largo de mi viaje, ya que éste fue muy importante y ha cambiado, iniciado y movilizado muchas cosas nuevas y viejas en mí. En este caso tomé el nombre y significado de la carta para darle un contexto e interpretación a la imagen.

La idea con esta serie es poder llevarla nuevamente a los lugares donde viví el año pasado y realizar una nueva y extensa exposición. Ya tengo algunas fechas programadas.