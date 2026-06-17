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En vivo: Inglaterra le gana 3-2 a Croacia en un partidazo por el grupo L del Mundial 2026

Los "Thre Lions" se habían puesto dos veces en ventaja gracias a Harry Kane, pero los balcánicos respondieron con golazos de Martin Baturina y Petar Musa. En el complemento, Jude Bellingham puso el 3-2 parcial.

Redacción

Por Redacción

El momento del cabezazo de Harry Kane para poner el 2-1 parcial a favor de Inglaterra. (Foto: AP)

El momento del cabezazo de Harry Kane para poner el 2-1 parcial a favor de Inglaterra. (Foto: AP)

Inglaterra y Croacia se enfrentan en el AT&T Stadium de Dallas, en lo que es el debut de ambos en el Mundial 2026, por el grupo L que completan Ghana y Panamá.

Los seleccionados europeos llegaron a la Copa del Mundo con la intención de ser protagonistas y con un antecedente fuerte: se cruzaron en las semifinales de Rusia 2018 y fue victoria para los comandados por Luka Modric por 2-1.

Antes de los 10 minutos, Modrić llegó tarde a la disputa por la pelota, le cometió penal a Noni Madueke dentro del área y el árbitro no dudó en sancionar la pena máxima.

En primera instancia, Harry Kane había fallado su remate ante Dominik Livaković, pero el arquero se adelantó y, mediante el VAR, se ordenó la repetición del penal. En el segundo intento, Kane no perdonó y marcó el 1-0

Croacia no estaba disputando un gran partido, pero a los 36 minutos del primer tiempo logró el empate con un golazo. Petar Sučić tocó para Martin Baturina y el volante del Como la colocó en un ángulo desde afuera del área, inatajable para Jordan Pickford.

El festejo balcánico duró poco. Apenas seis minutos después, Declan Rice ejecutó un córner desde la derecha y Harry Kane apareció solo para cabecear y volver a poner en ventaja a Inglaterra. Así, el delantero del Bayern Múnich se convirtió en el máximo goleador de la historia de su selección en los Mundiales, con 10 tantos en 12 partidos.

En la última jugada de la primera mitad, los croatas volvieron a empatar. Mario Pasalic la pinchó y encontró a Ivan Perisic, que dio media vuelta y se la bajó de cabeza a Petar Musa para que establezca, de vólea, el 2-2 antes del entretiempo.

Inglaterra golpeó de entrada en el complemento

Al conjunto británico le alcanzó con apenas un poco más que un minuto para volver a ponerse en ventaja en el segundo tiempo.

Elliot Anderson jugó de primera para Jude Bellingham con un gran pase y el futbolista del Real Madrid condujo por derecha para quedar mano a mano con Livakovic. Cruzó el remate, no falló y puso el marcador 3-2.

A pesar de haber recibido tres goles, Livakovic se lució con múltiples atajadas y es una de las figuras de los dirigidos por Zlatko Dalić.


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Inglaterra y Croacia se enfrentan en el AT&T Stadium de Dallas, en lo que es el debut de ambos en el Mundial 2026, por el grupo L que completan Ghana y Panamá.

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