En vivo: Inglaterra le gana 3-2 a Croacia en un partidazo por el grupo L del Mundial 2026

El momento del cabezazo de Harry Kane para poner el 2-1 parcial a favor de Inglaterra. (Foto: AP)

Inglaterra y Croacia se enfrentan en el AT&T Stadium de Dallas, en lo que es el debut de ambos en el Mundial 2026, por el grupo L que completan Ghana y Panamá.

Los seleccionados europeos llegaron a la Copa del Mundo con la intención de ser protagonistas y con un antecedente fuerte: se cruzaron en las semifinales de Rusia 2018 y fue victoria para los comandados por Luka Modric por 2-1.

Antes de los 10 minutos, Modrić llegó tarde a la disputa por la pelota, le cometió penal a Noni Madueke dentro del área y el árbitro no dudó en sancionar la pena máxima.

En primera instancia, Harry Kane había fallado su remate ante Dominik Livaković, pero el arquero se adelantó y, mediante el VAR, se ordenó la repetición del penal. En el segundo intento, Kane no perdonó y marcó el 1-0

¡AHORA SÍ!: KANE ABRIÓ LA CUENTA PARA INGLATERRA



Tras una falta de Modric en el área, el árbitro cobró penal para el conjunto británico, que Harry Kane cambió por gol para el 1-0 ante Croacia. pic.twitter.com/3upye1r2nJ — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

Croacia no estaba disputando un gran partido, pero a los 36 minutos del primer tiempo logró el empate con un golazo. Petar Sučić tocó para Martin Baturina y el volante del Como la colocó en un ángulo desde afuera del área, inatajable para Jordan Pickford.

¡QUÉ PEDAZO DE GOL POR FAVOR!



Sucic jugó hacia atrás para Martín Baturina y no perdonó: llegó justo para darle de primera en la puerta del área grande, le rompió el arco a Jordan Pickford y clavó el 1-1 de Croacia ante Inglaterra. pic.twitter.com/63jdOzYUsL — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

El festejo balcánico duró poco. Apenas seis minutos después, Declan Rice ejecutó un córner desde la derecha y Harry Kane apareció solo para cabecear y volver a poner en ventaja a Inglaterra. Así, el delantero del Bayern Múnich se convirtió en el máximo goleador de la historia de su selección en los Mundiales, con 10 tantos en 12 partidos.

¡NO HAY OTRO: CABEZAZO DE HARRY KANE E INGLATERRA OTRA VEZ ARRIBA!



El 9 se elevó completamente solo y no falló para el 2-1 vs. Croacia. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/LscbD0K0mW — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

En la última jugada de la primera mitad, los croatas volvieron a empatar. Mario Pasalic la pinchó y encontró a Ivan Perisic, que dio media vuelta y se la bajó de cabeza a Petar Musa para que establezca, de vólea, el 2-2 antes del entretiempo.

¡SI NO ES GOLAZO, NO VALE PARA CROACIA!



Enorme pase para Perisic, que se la bajó a Musa para el 2-2 ante Inglaterra.



¡PARTIDAZO TOTAL EN DALLAS!#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wDMbO6nqqT — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

Inglaterra golpeó de entrada en el complemento

Al conjunto británico le alcanzó con apenas un poco más que un minuto para volver a ponerse en ventaja en el segundo tiempo.

Elliot Anderson jugó de primera para Jude Bellingham con un gran pase y el futbolista del Real Madrid condujo por derecha para quedar mano a mano con Livakovic. Cruzó el remate, no falló y puso el marcador 3-2.

A pesar de haber recibido tres goles, Livakovic se lució con múltiples atajadas y es una de las figuras de los dirigidos por Zlatko Dalić.