Nuevas medidas judiciales complican a Manuel Adorni mientras el Senado evalúa su futuro

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este miércoles nuevas medidas de prueba dispuestas por el fiscal federal Gerardo Pollicita, mientras en el Senado crece la presión política para que el funcionario deje su cargo como condición para desactivar una ofensiva parlamentaria en su contra.

La Justicia profundiza la investigación sobre Manuel Adorni

En el expediente que tramita en el Juzgado Federal N.º 4, a cargo del juez Ariel Lijo, el Ministerio Público Fiscal solicitó información a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para identificar todas las plataformas, exchanges, billeteras virtuales e intermediarios que operaron en Argentina desde 2012. El objetivo es verificar la versión presentada por Adorni sobre sus inversiones en criptomonedas, actividad que, según declaró el funcionario, comenzó un año después.

La pesquisa también avanzará sobre el country Indio Cuá, donde Adorni adquirió y remodeló una vivienda de fin de semana. En ese marco, el fiscal pidió los registros de ingresos y egresos correspondientes al lote 380 para reconstruir aspectos patrimoniales vinculados con las obras realizadas. Fuentes judiciales, citadas por Infobae, aclararon que la medida no apunta a identificar visitas personales o reuniones, sino exclusivamente a determinar movimientos relacionados con las reformas del inmueble.

En paralelo, los investigadores intentan corroborar si Silvia Pais, madre del jefe de Gabinete, se trasladó recientemente al barrio privado Fincas de Iraola, en el partido bonaerense de Berazategui. Esa información forma parte de las diligencias destinadas a ampliar el análisis patrimonial del entorno familiar del funcionario.

Mientras la causa avanza en la Justicia, el escenario político se tensiona en el Congreso. Los bloques dialoguistas del Senado se mostraron dispuestos a aceptar la suspensión de la sesión prevista para este jueves, aunque advirtieron que esa posibilidad dependerá de que el Gobierno defina en los próximos días la continuidad de Adorni en el cargo.

La decisión sobre la realización de la sesión será debatida en una reunión de Labor Parlamentaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. En ese encuentro, el bloque peronista insistirá con el tratamiento de un proyecto para interpelar al jefe de Gabinete y avanzar con una moción de censura si el Ejecutivo no adopta medidas respecto de su situación.