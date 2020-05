Navratilova cree que perjudicarán a Federer y a Serena Williams

La ex tenista estadounidense Martina Navratilova, ganadora de 18 títulos de Grand Slam en singles y 31 en dobles, consideró hoy que la cancelación de Wimbledon a raíz de la pandemia de coronavirus es "una gran oportunidad perdida" para jugadores veteranos como Roger Federer y Serena Williams, quienes no tienen por delante muchas ocasiones más para alzar el trofeo.

"Esta pandemia impidió que se celebren torneos importantes, en el caso de Federer y Serena al no poder jugar Wimbledon se trata de una gran oportunidad perdida, porque cuando estás grande no tenés mucha campañapor delante. Si estuviera en esa situación que atraviesan ellos me volvería loca por no poder jugar", aseguró NavratilovaA.

Navratilova, nacida en Praga hace 63 años y nacionalizada estadounidense, lamentó que Serena Williams no pueda aumentar su récord de 23 títulos de Grand Slam para alcanzar y tal vez superar a la ex tenista australiana Margaret Court, quien conquistó 24.

"Si bien el receso del tenis perjudica a todos, los más veteranos como Federer o Rafael Nadal, y especialmente Serena Williams, son los que más lo sufren, aespero que esto termine cuanto antes y se pueda volver a participar en los certámenes", reflexionó Navratilova.

Federer, de 38 años, es el más ganador de la historia con 20 títulos de Grand Slam, ocho de ellos en Wimbledon. Rafael Nadal, de 33, lo sigue de cerca con 19 (12 en Roland Garros) y entre las damas Serena es la más grande del circuito con 38 años y está en la recta final de su campaña.