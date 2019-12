El Bolsón

Pérdida de contrato, negligencia institucional y un dictamen nefasto por la cámara de trabajo de Viedma es el tema de esta carta.

Desde el 2006 trabajo para la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Río Negro.

En el 2016 rendí el pase a planta permanente. Cuando miré la resolución, figuraba con una fecha contractual desde el 2011; yo estoy contratada oficialmente desde el 2007 bajo el decreto 115.

Las aéreas de RR. HH. y Administración de Cultura de la Provincia perdieron mi contrato. A pesar de que inmediatamente envié una copia y se comenzó una rectificación del decreto avalado por el secretario de Cultura y la ministra de Turismo, Cultura y Deporte, en octubre de este año la Cámara de Trabajo de Viedma dictamina que, como no impugné dentro de los diez días de sacada la resolución por el boletín oficial, no se reconocen mis años de servicios desde el 2007 al 2011.

A raíz de la falta de respuestas tuve que buscar un abogado, a quien el silencio por parte de Cultura también abordó. Comenzamos una demanda.

Pero la Cámara de Trabajo desestima mi presentación, cuando desde Cultura de la Provincia nunca se me notificó en tiempo y forma, perdieron mi contrato, tardaron más de seis meses en enviar una notificación para prestar servicios, no envían los recibos de sueldo, no contestan las consultas del trabajador.

Reclamo que se reconozcan mis años de servicios, ya que 3 años son en negro y con esto se suman 7 años no reconocidos.

Las únicas personas que pueden remendar esta situación son el gobernador actual o la futura gobernadora.

Cecilia Ventuala

DNI 28.414.660