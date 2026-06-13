Femicidio de Agostina: el audio de la madre que podría ser clave para la causa contra Barrelier

La causa por el femicidio de Agostina Vega incorporó un nuevo elemento de prueba que podría complicar la situación judicial de Claudio Barrelier, señalado como el principal acusado del crimen.

La muestra clave se trata de un audio enviado por la madre de la joven, en las horas posteriores a la desaparición de la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

El mensaje fue grabado por Melisa Heredia, madre de la víctima, cuando todavía no se conocía el paradero de Agostina. Según trascendió, el contenido del audio coincide con varios de los datos que luego fueron confirmados por la investigación y contradice parte de la estrategia defensiva del acusado.

En los últimos días se realizaron nuevas pericias en la vivienda de Barrelier con el objetivo de encontrar elementos que permitan reconstruir lo ocurrido y determinar con mayor precisión las circunstancias del crimen.

Femicidio de Agostina: el audio de la madre que complicaría la causa contra Barrelier

En el registro, la mujer expresa su preocupación por la desaparición de su hija y sostiene que Barrelier era la última persona que había tenido contacto con ella. Además, remarca que ningún otro testigo aseguró haber visto a la adolescente después de ese encuentro.

Dentro del audio, se revelaron detalles cruciales que podrían complicar la situación judicial del principal sospechoso:

“No la vio más nadie, gordo. Él fue el único que la vio. Nadie más la vio, ni siquiera los amigos, nada. «Ella a las amigas les dijo que se iba a la casa de mi novio para hacerme un regalo sorpresa. Obviamente, es él”, fue el mensaje enviado por la madre.

La madre también relata que Agostina había comentado a sus amigas que se dirigiría a la casa de quien era pareja de su madre para entregarle una sorpresa. Esa información es considerada relevante por los investigadores porque permite reconstruir los movimientos previos a la desaparición de la menor.

Otro de los aspectos que aparece en el audio es el momento en que la familia comenzó a alarmarse por la ausencia de la adolescente. Heredia explicó que intentó comunicarse con su hija por teléfono, pero que el dispositivo dejó de estar operativo poco después de los primeros llamados.

Femicidio de Agostina: la postura de Barrerlir y su defensa

A medida que se conocen nuevos elementos, la causa suma indicios que buscan esclarecer uno de los casos que más conmocionó a Córdoba en las últimas semanas. Hasta el momento, el abogado defensor de Barrelier no se pronunció al respecto.

La fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades penales y reconstruir el recorrido final de la adolescente antes de su muerte.

El acusado, que recientemente recibió el alta médica, solicitó ampliar su declaración ante el fiscal que lleva adelante la investigación. Su testimonio podría aportar nuevos datos al expediente o abrir nuevas líneas de análisis para los investigadores.

Con información de NA y El Litoral