Negociarán con propietarios para ensanchar la avenida Bustillo

A nueve meses de la apertura de sobres de la licitación, finalmente se firmó el contrato para la obra de refuncionalización y ampliación de la Avenida Bustillo con la empresa Codistel, esta mañana en Villa Huinid.

"¿Por qué se demoró tanto el inicio de la obra? Tiene que ver con las características de la obra que, en un inicio, era vial pero luego, se incorporaron obras de infraestructura", indicó presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grun.

"Nos dimos cuenta -continuó- que si hacíamos esa obra, en dos, tres o cinco años íbamos a tener que romper de nuevo por el colector cloacal, la cañería de agua y la iluminación con el cableado subterráneo. Por eso, nos demoramos. Vialidad Nacional no financiaba obras complementarias y hubo que buscar la forma".

Grun consideró que se trata de una obra vial "en una avenida urbana que tendrá la característica de ser amigable con los conductores, los ciclistas, los peatones y con nuevas paradas de micros y señalización".

Aseguró también que la obra comenzará en un mes, desde el Monolito hasta el kilómetro 4. "Por dos años, la calle estará intervenida. Pero hace un rato, veía la intervención del colector cloacal y demuestra que se puede. El tránsito no se ve desastroso. Esperemos en dos años poder inaugurar esa obra", dijo.

La gobernadora Arabela Carreras destacó que la obra tiene que ver con "mejorar la circulación y la estructura para recibir turistas". "Celebramos que una empresa local lo lleve adelante y que sea una posibilidad para que nuestros trabajadores tengan empleo", señaló y agradeció al presidente Alberto Fernández "por el compromiso con los barilochenses". "Sin el financiamiento nacional no sería posible iniciar esta obra", acotó.

Apeló también "a la buena voluntad de todos" por los trastornos que podría generar la obra: "Cuando ampliamos nuestra casa y habitamos en ella, sufrimos la presencia de los obreros en nuestra casa, hay escombros pero es para mejorar nuestra calidad de vida".

Consideró la obra como "un gran desafío" y admitió que "preocupa la convivencia con la obra en tiempos de turismo y veda. Por eso, se avanza en la planificación de cada momento de intervención".

Cuando inicie la obra, aclaró Carreras, todos los lunes, "se irá informando sobre la obra para que todos sepan cómo manejarse cuando haya, por ejemplo, derivaciones de tránsito -que, de todos modos, no habrá en esta primera instancia-".

La gobernadora indicó que, a partir de ahora, procederán a recorrer "el frente de las distintas viviendas de la zona debido al desplazamiento en algunas propiedades que produce una invasión del espacio público".

"Haremos un consenso con estos frentistas para ensanchar la avenida Bustillo lo más posible y perjudicar lo menos posible a quienes habitan ahí. La idea es que haya el menor conflicto posible . No vamos a hacer un revisionismo histórico de la ocupación de la orilla del camino a Llao Llao. Vamos a buscar el mejor esquema para ensanchar la avenida", manifestó y aclaró que si no logran ensanchar, no "entra la ciclovía".

"Tenemos que lograr el mayor espacio posible para la obra. Y el diálogo es fundamental. Por eso, la paciencia de todos es determinante", advirtió.