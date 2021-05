Neuquén confirmó que se suspendió el feriado del lunes 24 y se traslada a agosto

De la noche a la mañana surgió el rumor que el lunes 24 de mayo no será feriado y que por tanto se desarmará el fin de semana XXL que emocionaba al sector turístico. El anuncio oficial del gobierno nacional todavía no se hizo público, pero desde el ministerio de Turismo de Neuquén confirmaron que así será. Lo inesperado de la medida además de ocasionar daños en el presente sienta un mal precedente para adelante, aseguran los prestadores de la cordillera.

Desde el gobierno provincial, aseguran que la medida ya está firme y que el fin de semana largo de mayo pasará a mediados de agosto. El balance, para la ministra de Turismo de Neuquén, Marisa Focarazzo, es positivo.

"Este cambio de fechas fue informado a través del Consejo Federal del Turismo, se plantea que el 24 de mayo pasa al 13 de agosto y eso se debió a una cuestión sanitaria para que no hubiese movimiento turístico ese fin de semana", confirmó la ministra sobre el cambio que efectuó el gobierno nacional sobre el cronograma de feriados. .

"Para nosotros es positivo porque estamos pensando en la temporada de invierno que sería en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. En agosto tener un fin de semana largo que se suma, creemos que es más que positivo, nos suma para el fortalecimiento de esa temporada de invierno que estamos trabajando", resumió Focarazzo que al mismo tiempo advirtió que no era alto el nivel de reservas en los destinos turísticos neuquinos.

Complicaciones para el sector turístico

"El inconveniente es que no se contempla que hay ciudades que son netamente de la matriz productiva como San Martín de los Andes, Pehuenia, Aluminé y que estas decisiones afectan a la actividad del sector privado que viene de un 2020 que fue malísimo, que después tuvo un buen verano, pero que es como que vos te quedes sin trabajo durante nueve meses, después trabajes nuevamente dos meses y te digan que con eso te tenes que salvar. Con dos meses, vos no rescatas todo lo que se perdió en 2020", analizó Lucas Mantaras, títular de la Cámara de Comercio de San Martín de los Andes.

Y agregó: "ahora toda esta situación sin previo aviso y en donde la otra realidad es que se demostró que el turismo no es un factor de contagio porque la gente se cuida. La verdad que nos sorprende y nos va a golpear aún con la incertidumbre de cómo va a ser el invierno, que esperamos tener temporada".

En el mismo sentido, Agustín Roca, presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de San Martín de los Andes, señaló "la verdad que fue una sorpresa porque no deja tener previsibilidad para los turistas y la gente que quiere más o menos organizarse. Es algo que no te da tranquilidad para el futuro, más sabiendo que los fines de semana largo ya están estipulados desde el año pasado, no es que es algo que se van sumando y restando, sino que ya está armado todo el cronograma anual de qué fin de semana tenemos extralargo".

"Yo creo que la gente que iba a salir, seguirá saliendo y evaluará según los casos que existan en cada destino y la situación que tenga cada persona a aceptar el riesgo de circular", auguró el titular de los hoteleros y gastronómicos de la localidad cordillerana.

La ocupación que se esperaba en la cordillera neuquina era de un 25% y se viven momentos de incertidumbre al respecto ya que no se sabe que pasará sobre las reservas efectuadas.

"Va a generar pérdidas, trae efectos complejos en la economía y nosotros a corto plazo vemos complicada la actividad en nuestra ciudad", cerró Mantaras sobre las consecuencias que piensan dejará la suspensión del fin de semana XXL de mayo.