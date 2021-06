Neuquén: crisis de inseguridad

Mis recuerdos de Neuquén son múltiples, sobre todo la calidad de los vecinos. Yo crecí en Neuquén, me fui hace 33 años, el destino me llevó fuera del país. Hoy abogo por los derechos de los niños con discapacidad en el mundo. Como investigadora en desarrollo infantil, he escrito editoriales en revistas médicas llamando a la acción para proteger los derechos a la salud, educación y seguridad de poblaciones vulnerables.

Hoy escribo para pedir por la seguridad de las personas que viven en Neuquén. Hace solo 7 días, a las 18:00, cuando la población debe permanecer en las casas por medidas de salud pública, mis padres fueron sorprendidos en su hogar, en el centro de Neuquén, por cuatro encapuchados con doble guante, barbijos, y borcegos de seguridad industrial. Lamentablemente, no fue un hecho aislado en el Neuquén actual.

A pesar de todo, yo soy optimista, la gente de Neuquén tiene que generar conciencia colectiva, hacer valer sus derechos. Prevenir es la medida más eficiente, tanto en salud como en la reducción del delito. Vecinos en Alerta es un programa que promueve medidas de prevención consensuadas que disminuyen la oportunidad del delito. La comunicación y colaboración son los pilares del programa.

Invito a la comunidad a crear Vecinos en Alerta en Neuquén para que ningún ciudadano/a sea violentado. Espero que pronto Neuquén vuelva a ser un ejemplo para el resto del país, por su calidad humana, estándares de salud y de seguridad.

Verónica Schiariti

DNI 22.619.385



Neuquén