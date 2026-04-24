El Gobierno licitará la Terminal de Retiro con inversión privada tras décadas sin cambios: «Instalaciones deficientes»

El Gobierno busca modernizar la principal terminal del país tras más de tres décadas de operación bajo el mismo concesionario.

El Gobierno Nacional dispuso avanzar con la licitación de la Terminal de Ómnibus de Retiro mediante el Decreto 273/2026, con un esquema de financiamiento 100% privado. La medida apunta a modernizar integralmente la principal terminal terrestre del país y poner fin al modelo concesional vigente desde 1993.

La Terminal de Retiro constituye un nodo central del transporte terrestre, por donde circulan entre 10 y 12 millones de pasajeros al año, con picos de hasta 2 millones mensuales en temporada alta, además de concentrar más de 300 mil servicios anuales.

Fin de la concesión histórica y diagnóstico oficial sobre el deterioro del servicio

El Ejecutivo nacional sostiene que el nuevo esquema permitirá avanzar en obras de gran escala sin comprometer recursos del Estado.

La decisión implica el cierre de un esquema concesional que se extendió durante más de tres décadas. La operación de la terminal se encuentra actualmente a cargo de TEBA S.A., empresa vinculada a Néstor Otero.

La terminal será licitada bajo un esquema de concesión con financiamiento privado.

El comunicado indica que se trata de una concesión que “evidenció un deterioro sostenido en la calidad del servicio”, con “instalaciones deficientes, problemas de seguridad, falta de iluminación adecuada y condiciones de confort insuficientes”.

En cuanto al nuevo esquema, el proyecto tiene como objetivo central modernizar la terminal y su entorno, optimizar su funcionamiento y ampliar su capacidad operativa.

Entre las principales obras previstas se incluyen el reacondicionamiento integral, la ampliación de las instalaciones y la incorporación de nuevas dársenas, además de mejoras en los servicios de administración, mantenimiento y operación.

El comunicado también destaca que el proyecto busca “mejorar la experiencia de los usuarios” y generar un impacto positivo en el entorno urbano, especialmente en el ordenamiento del tránsito en una de las zonas más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires.

Concesión a 30 años y rol del Ministerio de Economía en el proceso

La medida establece que la concesión tendrá una vigencia de 30 años, período durante el cual el concesionario asumirá la totalidad de la inversión y la operación del sistema, percibiendo los ingresos derivados de su explotación.

El Ministerio de Economía será la autoridad encargada de llevar adelante el proceso licitatorio, incluyendo la elaboración de los pliegos, la convocatoria y la adjudicación, conforme al régimen vigente.

El Gobierno aseguró que se garantizará la continuidad del servicio mediante el operador actual hasta tanto se concrete la adjudicación, con el objetivo de mantener el funcionamiento normal de la terminal durante la transición.