Neuquén: diputados ya debaten la ley de carrera para Salud

Los diputados provinciales comenzaron a tratar el proyecto para crear una carrera profesional de Salud, uno de los reclamos que venían sosteniendo Siprosapune y el Sindicato de Enfermería en el contexto del conflicto que involucra a todo el sector.

Tras el cierre del nuevo acuerdo salarial con ATE que posibilitó el levantamiento de casi todos los cortes de ruta que sostenían trabajadores autoconvocados, llegó el turno de conciliar con los gremios profesionales que demandan una ley específica por fuera del convenio colectivo de trabajo.

“Veníamos teniendo serias dificultades para incorporar y retener recurso humano y el convenio, lejos de ser una herramienta para revertir esto, por el contrario se convirtió casi en un arma destructiva que agudizó los conflictos”, aseguró ayer el secretario general de Siprosapune, César Dell’Ali ante el plenario de comisiones.

Dijo que el convenio, que se negoció con ATE y UPCN y comenzó a funcionar en 2018, “atacó pilares de lo que es el sistema público, uno de ellos la dedicación exclusiva”. “El convenio la desvaloriza y pone una figura que para lo único que contribuye es para favorecer que el recurso humano salga del sistema y pierda el compromiso con lo público a apuntando a una situación de pluriempleo”, explicó sobre el llamado rendimiento óptimo.

Dell’Ali defendió que debe volver a revalorizarse la tarea ordinaria por sobre las guardias, pues es la que garantiza el seguimiento y “calidad de atención de los pacientes”.

Desde el Sindicato de Enfermería, su titular Darío Mas anticipó que respaldan el tratamiento del proyecto para que la dedicación exclusiva también pueda trasladarse a los licenciados en enfermería. “Vemos una gran oportunidad para que se termine de reconocer la formación que tiene el personal de enfermería con una ley que es mucho más actualizada respecto de lo que tenemos hoy”, apuntó.

El proyecto se debatirá en conjunto en las comisiones de Desarrollo Humano y Legislación del Trabajo.

El diputado oficialista, Maximiliano Caparroz, cirujano y exdirector del hospital de Cutral Co, reconoció que “hay una problemática crónica que vamos a tener que solucionar”, aunque anticipó que no podrá enfocarse solo en lo salarial. “El debate tiene que ser profundo y tenemos que entender que Neuquén capital no tiene la misma realidad que el interior”, planteó.