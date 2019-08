Neuquén fue copada por marchas contra el gobierno

Actualizada 14 hs.-

Esta mañana las organizaciones sociales y los ceramistas volvieron a las calles, esta vez a marchar para manifestar su urgente necesidad que que el gobierno provincial responda a su demanda de trabajo, aunque desde el Ejecutivo responden que las protestas son "políticas" y parte del contexto electoral.

Hoy a las 9.30 comenzaron las marchas de tres columnas desde distintos puntos para confluir en el monumento a San Martín y finalizar con un acto en la Casa de Gobierno, que se realizó al mediodía.

Manifestantes de Plottier y Senillosa se concentraron frente al shopping de Ruta 22 y Chaco para unirse a la columna que caminó desde el oeste, bajando por calle Belgrano. La segunda partió desde Saturnino Torres, frente al supermercado continuando por el carril de la Ruta 22 que va desde Cipolletti a Neuquén y la tercera desde el Parque Industrial, caminando por un carril Ruta 7.

(Gentileza).-

Las organizaciones que marcharon son el PO, la Ctep, el FOL, Darío Santillán, Cerámica Stefani y Fasinpat. Esta protesta continuó una línea de advertencias de ir endureciendo las manifestaciones que vienen realizando las agrupaciones, quienes señalan al gobierno provincial por dilatar las reuniones y no realizar acciones reales para resolver los problemas que se le plantean. La última fue el miércoles 17 con cortes en los puentes carreteros, sobre la Ruta 22 en Plottier, Autovía Norte, en Ruta 7 y en el centro de la ciudad.

Los reclamos giran en torno al pedido de trabajo. Las organizaciones piden que se incorpore a sus integrantes en la obra pública y los ceramistas, que se les compren insumos para las mismas. Durante la jornada de cortes, el subsecretario provincial de Trabajo, Ernesto Seguel, aseguró que han mantenido reuniones por este tema y se continúa gestionando con el área de Vivienda y de Obras Públicas, pero que hay demoras porque "el trabajo no se inventa".

Tres columnas partieron desde diferentes puntos de Neuquén para confluir en el centro. (Gentileza).-

Pero Diego Mauro, del FOL, resaltó que este pedido se realiza hace más de un año y aun no hay definiciones, las que se vuelven urgentes por las necesidades de las familias que integran las organizaciones. "Es impresionante como gastan millones de pesos en promesas y campañas y no hay respuesta a las necesidades concretas. Hace un mes que se dio a conocer que se necesitan más de 31.000 pesos para no ser pobres y nuestros compañeros y compañeras no llegan ni a un cuarto de eso", cuestionó.

Además, Mauro le respondió al subsecretario provincial de Desarrollo Social, Germán Chapino, quien aseguró que las manifestaciones responden a un contexto político porque las agrupaciones cortaron el diálogo, resaltando que el reclamo es de vieja data. "La estamos pasando bastante mal, hay muchos que no tienen para darle de comer a los pibes en la casa, entonces, si pedir trabajo es una cuestión de elecciones se tienen que replantear algunas cosas", afirmó el dirigente del FOL.

Luego de que finalizó la movilización, el gobierno emitió un comunicado reafirmando que considera que las protestas son políticas y que se de brinda atención a las organizaciones. “De no ser atendidos, es totalmente mentira y se trata de un tema netamente político, dado que estamos en épocas electorales y algunos de los referentes de estas organizaciones son candidatos a concejales por la ciudad de Neuquén, máxime si se toma en cuenta que los reclamos son siempre hacia Provincia, no concurren ni al Municipio ni a las dependencias de Nación que existen aquí en esta capital”, cuestionó Chapino.