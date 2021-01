Neuquén no reúne las condiciones para las clases presenciales, respondió ATEN

Ayer, la ministra de Educación, Cristina Storioni, volvió a apurar a los docentes de ATEN, esta vez, contando que acaba de recibir sus aportes al protocolo para la vuelta a la presencialidad, lo que todavía no había difundido la organización. Fue antes de la recorrida por la escuela en la que se mostró la aplicación de dicho dispositivo y se confirmó que no se tomará la temperatura en el ingreso. Para los maestros, no es posible la vuelta a la presencialidad.

La semana pasada, en el comunicado que emitió Educación para informar sobre la reunión con los padres que presentaron un amparo por la presencialidad, se indicó que ATEN aún no había hecho sus aportes. En una cita directa de Storioni se aclaró que ATE y UPCN, por los auxiliares, y Sadop, por las escuelas privadas, ya habían realizado los suyos.

Ayer, ATEN respondió formalmente y resaltó que su organización "madre", la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), había participado de la elaboración del protocolo nacional. También, que los vocales gremiales habían realizado sus aportes durante las sesiones del cuerpo colegiado y reuniones entre las partes.

La primera aclaración del gremio fue que el protocolo aún es un borrador porque no fue aprobado por resolución del Consejo Provincial de Educación (CPE).

Luego, ATEN dedicó un párrafo a resaltar la importancia de la presencialidad porque "no tiene reemplazo", para luego aclarar que hay que priorizar el cuidado de la salud comunitaria. "(...) la vuelta o no a las clases presenciales no es un asunto de percepciones subjetivas o de necesidades políticas presionadas por sectores que nunca se preocuparon por la educación, sino una decisión de política sanitaria, que considere los datos objetivos", explicaron.

Indicaron que, actualmente, la provincia no reúne ninguna de las condiciones para la vuelta a la presencialidad porque tiene el "semáforo en ROJO": la mayoría de las localidades con transmisión comunitaria, el índice de contagios es 1.4 y la ocupación de camas de terapia del 97%.

Los aportes de ATEN

En un apartado de la nota de respuesta a Storioni, ATEN puntualizó sus observaciones y aportes al protocolo "Camino a la escuela presencial":

-El regreso por etapas se define por distintos factores, pero no incorpora el lugar de origen del docente, que en caso de "estadío covid distinto al de la escuela" debe tener un suplente.

-En las licencias no están contempladas las comorbilidades y personas de riesgo.

-El protocolo no avanza en el proceso de vacunación.

-No se explica cómo funcionará el sistema que combina la presencialidad con la virtualidad. Desde ATEN entienden que será necesario más de un docente por grupo. Sobre este aspecto, ayer la ministra indicó que se acudirá a “estrategias pedagógicas como tareas a través de cuadernos, plataformas o aulas virtuales para esa semana que el estudiante permanece en casa”. “No habrá una doble tarea docente”, aseguró.

-ATEN pidió que se garanticen equipos, conectividad, cargos y horas docentes.

-En el caso de estudiantes de riesgo, el protocolo indica que se profundizará el dispositivo de la no presencialidad, pero desde el gremio llamaron la atención sobre que no se aclara quiénes tendrán esa tarea.

-Desde ATEN quieren saber cómo se trabajará con las familias que decidan que sus estudiantes no asistan a las escuelas.

-El gremio ve muy difícil que se implementen espacios de atención a las familias fuera del horario escolar porque la mayoría de los docentes tiene más cargos.

-Cuestionan la sobrecarga de tareas y responsabilidades de los equipos directivos.

-"Transporte: No se hace mención alguna a las necesidades de cuidado en el transportes público y escolar que deben tenerse en cuenta. La presencialidad implica el traslado masivo de personas, ya que aun cuando se reduzca la asistencia por grupos, esa reducción que podría ser de un 50%, representa más de 100 mil estudiantes, más sus familias, y trabajadores de la educación circulando casi en simultaneo. Asimismo, no se menciona el transporte escolar contratado por el CPE y las medidas y cuidados que los mismos deberán garantizar."

-Afirman que no se dice nada sobre el rol de la familia y estudiantes mayores de edad que deben informar síntomas, controlar temperatura, etc.

-Finalmente, ATEN exigió: "el funcionamiento pleno de las 16 Escuelas Cabecera convocando Asambleas Virtuales de Interinatos y Suplencias según las fechas previstas en el Calendario Escolar 2021; de las Asambleas (Presenciales o Virtuales) de Nivel Medio y los procedimientos reglamentados para el Nivel Superior, más la cobertura de equipos directivos en todos los niveles y modalidades."

